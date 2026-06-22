배우 심혜진의 조카 심재원이 '조선의 사랑꾼'에 출연해 양상국이 만든 '6등급 클럽'의 문을 두드린다./사진제공=TV조선

배우 심혜진의 조카 심재원이 '조선의 사랑꾼'에 출연해 양상국이 만든 '6등급 클럽'의 문을 두드린다./사진제공=TV조선

배우 심혜진의 조카 심재원이 '조선의 사랑꾼'에 출연해 양상국이 만든 '6등급 클럽'의 문을 두드린다.22일 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 결혼정보회사에서 '6등급' 판정받은 양상국이 결혼에 진심인 남성들로 구성된 '6등급 클럽' 멤버 선발 오디션에 나선다.오디션장에는 훤칠한 외모의 훈남 신청자 심재원이 등장한다. 남성적인 매력을 풍기는 심재원의 등장에 양상국은 "벌써 불편하다"며 정색해 웃음을 자아낸다.양상국은 "이분은 제가 내일 결혼시킬 수도 있다"며 "본인이 생각하기에도 잘 생기지 않았느냐"고 돌직구 질문을 던진다. 이에 심재원은 "그 정도는 아니다"라며 겸손한 반응을 보인다.그러나 양상국은 "제 얼굴로 살겠냐, 아니면 본인 얼굴로 살겠냐"며 짓궂은 압박 면접을 이어간다. 심재원은 "제가 그런 걸 바꾸고 이럴 수 있는 건 아니다"라고 능숙하게 받아치며 만만치 않은 입담을 보여준다.면접 도중 심재원의 뜻밖의 가족관계도 공개된다. 그는 "심혜진 이모가 제 엄마의 동생이다"라며 배우 심혜진의 친조카라고 밝힌다. 심혜진은 앞서 심현섭의 '결혼 추진 위원회' 1대 후원회장으로 활약한 바 있다.'외모 1등급'으로 주목받은 심재원이 결혼을 향한 진심을 안고 '6등급 클럽'에 출사표를 던진 이유와 최종 합격 여부는 22일 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr