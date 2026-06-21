'멋진 신세계'가 임지연과 허남준의 꽉 닫힌 해피엔딩과 함께 막을 내렸다./사진=SBS 방송 화면 캡처

'멋진 신세계'가 임지연과 허남준의 꽉 닫힌 해피엔딩과 함께 막을 내렸다./사진=SBS 방송 화면 캡처

'멋진 신세계'가 임지연과 허남준의 꽉 닫힌 해피엔딩과 함께 막을 내렸다./사진=SBS 방송 화면 캡처

SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'가 임지연과 허남준의 꽉 닫힌 해피엔딩과 함께 막을 내렸다. 전생의 비극적 운명을 뒤바꾼 두 사람이 21세기에서 재회하며 긴 여정에 마침표를 찍었다.지난 20일 방송된 '멋진 신세계' 최종화에서는 신서리(임지연 분)와 차세계(허남준 분)가 서로를 향한 사랑을 확인하며 새로운 삶을 시작하는 모습이 그려졌다. 최종회 시청률은 최고 14.1%, 수도권·전국 11.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 다시 썼다. 동시간대 1위는 물론 토요일 미니시리즈와 주간 미니시리즈 1위를 차지했고, 2049 시청률 역시 평균 4.5%, 최고 5.6%를 기록했다.세계를 살리기 위해 조선으로 돌아간 서리는 안종(장승조 분)의 지시로 대군 이현(허남준 분)의 유배지로 향했다. 그러나 현을 죽이려는 안종의 계략을 알아챈 서리는 현에게 "자가께서 살아야 그 사람도 삽니다. 그 사람 덕분에 제대로 숨 쉴 수 있게 됐어요. 저도 그 사람을 살리고 싶습니다"라며 세계를 향한 애틋한 마음을 털어놓았다. 이후 서리가 현 대신 화살을 맞고 두 사람이 함께 절벽 아래로 떨어지면서 긴장감을 높였다.의식을 되찾은 세계는 서리가 혼수상태에 빠졌다는 사실을 알게 됐다. 서리는 운명의 실타래를 끊어낸 뒤 기억을 잃은 채 무의 공간에 머물며 아직 21세기로 돌아오지 못한 상태였다. 세계는 현의 일기장을 통해 자신의 꿈이 모두 사실이었음을 깨닫고 "그만 기다리게 하면 안 될까. 돌아와 그만"이라며 오열했다. 세계의 간절한 목소리는 무의 공간에 있던 서리에게 닿았고, 서리는 사랑하는 이를 떠올리며 21세기로 돌아가기로 결심했다.오뉴월의 서리가 내리는 날, 두 사람은 다시 만났다. 서리는 세계에게 백년해로를 약속하며 영원한 '계약 체결'을 제안했고, 두 사람은 서로의 곁에서 새로운 미래를 약속했다.조선에서는 강단심(임지연 분)과 이현이 새로운 삶을 선택하는 모습이 그려졌다. 서리와 세계는 그동안 악행을 저질러온 최문도(장승조 분)를 처단했고, 백광남(김민석 분)과 윤지효(이세희 분), 모태희(채서안 분) 역시 각자의 새로운 길로 나아가며 각 인물의 서사를 마무리했다.극 말미에는 "한 사람의 온기가, 딱 한 걸음의 용기가 결국은 삶을 살게 한다. 살아 내기만 하면 멋진 신세계가 펼쳐질 거라고 장담할게. 믿어도 좋아"라는 서리와 세계의 내레이션이 흐르며 긴 여운을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr