김지선이 군대 간 아들의 소포를 받고 울었다고 고백했다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡쳐

김지선이 군 입대한 아들 덕분에 연기에 더 몰입하게 됐다고 밝혔다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡쳐

코미디언 김지선이 군대 간 아들의 소포를 받고 울었다고 고백했다.20일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 김지선을 비롯해 이경실, 조혜련이 출연하며 유쾌한 입담을 뽐냈다. 김지선은 최근 첫째 아들이 입대하면서 느낀 점을 공개했다.김지선은 연극 '사랑이 엄마'에 출연하면서 군대 간 아들의 옷을 소포로 받고 우는 장면을 백 번 넘게 연기 해왔다. 조혜련이 "그때는 (김지선이) 역할에 공감을 못 했다"며 "'아들이 군대 갔다고 생각해 봐'라는 조언에도 '군대를 안 갔는데 어떻게 생각하냐'며 연기를 어려워했다"고 털어놨다.그러던 중 지선의 아들이 지난 3월에 군 입대했다. 김지선은 아들의 옷이 담긴 소포를 받았을 때 연극에서 워낙 많이 연기한 탓에 큰 감흥이 없을 거라 생각했다. 하지만 배낭을 열자마자 그 마음이 달라졌다. 김지선은 "아들이 입고 있던 잠바가 나오는데 옷을 각을 잡아 개서 넣어 놨더라"며 "그걸 보자마자 울음이 터졌다"고 언급했다. 그러면서 "아들을 실제로 군대에 보내면서 씬에 대한 몰입도가 잡혔다"고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr