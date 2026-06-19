사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 개그맨 임우일이 유재석에게 받은 100만 원 금일봉 미담을 공개했다.19일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획3'에서는 전현무, 곽튜브와 함께 '먹친구'로 출연한 임우일의 이야기가 공개됐다.이날 임우일은 근황을 묻는 질문에 "'히든싱어' 반고정으로 출연하고 있고 '나 혼자 산다'도 가끔 나간다. 유튜브 여기저기 출연하고 있다"고 답했다.그러자 전현무는 "폼이 올라왔다고 하기에는 좀 소소하기도 하다"고 돌직구를 날려 웃음을 안겼다.무명 시절 경제적 어려움을 겪었던 임우일은 "후배들 들어오면 혼자 살지 말라고 한다. 자취하면 돈이 많이 드니까"라며 "유튜브 시작하고 돈을 벌어서 엄미 용돈을 드리고, 비싼 것도 사드렸다. 그랬더니 엄마가 돈의 출처를 의심했다"고 밝혔다.임우일 어머니는 임우일 절친 김기리에게 전화를 걸어 "요즘 우일이 불법하냐?"고 물었다고 전해 배꼽을 쥐게 했다.임우일은 방송 생활 중 가장 잊지 못할 선배로 유재석을 꼽았다. 그는 이사하던 날 유재석에게 금일봉을 받기도 했다고.임우일은 "이삿날 유재석 선배님한테 전화가 왔다. 뭐 하냐고 묻길래 후배들이랑 짐 정리 중이라고 했다"면서 "'필요한 걸 문자로 보내'라고 하더라. 괜찮다고 세 번 거절했는데, 결국 말씀 드렸다"고 밝혔다.결국 임우일은 세탁비누, 빨래판, 다듬이, 세제, 세탁기 사진을 보내며 "이 중에서 선배님이 보내주시면 잘 쓰겠다" 했다고. 그는 "선배님이 '돈을 보내줄 테니 세탁기를 사라'고 하셨다. 그리고 100만 원을 보내주셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.곽튜브는 "유재석과 전현무가 같은 시간대에 신규 프로그램을 론칭하면 누구를 선택할 거냐"고 질문했다. 임우일은 "질문에 의미가 있냐. 왜 이런 질문을 하지 싶을 정도"라며 고민 없이 유재석을 선택했다.이에 전현무는 "내 프로그램이 회당 50만 원을 더 준다"고 조건을 내걸자, 잠시 고민하던 임우일은 전현무를 선택했다. 전현무는 "재석이 형이 제일 기분 나쁘겠다. 50만 원에 바로 넘어가냐"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr