배우 이찬용이 넷플릭스 '참교육'에 출연했다./사진제공=미디어랩시소

배우 이찬용이 소속사 선배 전미도에 대한 팬심을 보였다.19일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 넷플릭스 '참교육' 이찬용(김경민 역)과 인터뷰를 진행했다. 신인 이찬용은 '참교육'으로 처음 인터뷰에 나선다며 설레고 긴장되는 마음을 감추지 못했다.이찬용이 연기한 김경민은 '참교육' 1화에서 학교폭력을 당하는 피해자다. 특히 김경민은 교권보호국이 처음 투입된 대한고등학교 학생으로, 오랜 학교폭력 피해 속에서 살아온 인물이다. 자신을 괴롭히던 가해자들의 표적이 동급생 박대석(정수현 분)에게 향하자 안도감과 죄책감 사이에서 복잡한 감정을 겪으며 깊은 상처를 보인다. 단 한 회 출연이었지만 이찬용은 극 초반 분위기를 단단히 잡으며 강한 인상을 남긴 바 있다.그동안 주로 연극 무대에서 활약해온 이찬용은 이날 "연기를 할 수 있는 공간이면 다 감사하다. 개인적으로 운영하고 있는 공연팀이 있기도 하다. 매체 연기에 도전했는데 내가 연기를 할 수 있는 포깅 더 넓어졌으면 해서 도전했다"고 말했다.이어 "전미도 선배가 뮤지컬과 연극을 오래하시다가 '슬기로운 의사생활'로 많은 사랑을 받으시지 않았나. 매체에서도, 무대에서처럼 너무 잘하시더라. 선배처럼 모든 걸 병행하면서도 흔들리지 않는 내공을 쌓고싶다"고 덧붙였다.한편 '참교육'은 한국을 비롯해 브라질, 프랑스, 독일, 일본, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등 전 세계 44개국에서 정상에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr