배우 허남준은 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡았다. / 사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 차세계의 플러팅 대사를 소화하는 데 어려움은 없었다고 밝혔다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 지난 18일 서울 청담동의 한 카페에서 허남준을 만났다. 허남준은 극 중 악질 재벌 차세계 역을 맡았다. 차세계는 신서리(임지연 분)를 만나 진정한 사랑을 깨닫고 점차 변화하는 인물로 극의 중심축을 이끌었다.허남준은 신서리를 향한 차세계의 직진 로맨스를 능청스럽게 그려내 시청자들의 사랑을 받았다. 그는 "대사를 하면서 힘들다고 느낀 적은 없었다. 다만 처음 대본을 봤을 때는 어떻게 하면 대사를 자연스럽게 살릴 수 있을지 고민했다"고 회상했다. 이어 "평소 말투도 차세계처럼 능글맞은 편이라 크게 부담스럽지는 않았다"며 "'몽쉘미셀'처럼 평소 잘 쓰지 않는 표현들은 입에 익히기 위해 일상에서도 일부러 사용하곤 했다"고 설명했다.기억에 남는 대사를 묻자 허남준은 "재밌는 대사가 워낙 많아 하나만 꼽기 어렵다"고 답했다. 그는 "대사 연습을 할 때는 여러 가지 버전으로 표현해 보곤 했다. 제 말투와 주변 사람들의 말투를 참고하며 차세계만의 화법을 만들어갔다"고 설명했다. 이어 "그래도 가장 기억에 남는 건 현실에서는 절대 하지 않을 법한 대사들"이라며 "'나 정도 되는 남자를 만나는 건 로또 당첨보다 어렵다'는 식의 대사는 실제 제 성격과는 거리가 멀어서 인상 깊었다"고 웃었다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씐 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨스 코미디 드라마다. 신선한 설정과 개성 강한 캐릭터, 배우들의 호연에 힘입어 자체 최고 시청률 11.8%를 기록하는 등 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr