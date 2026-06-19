김동현이 아내와 자식과 관련한 이야기를 나눴다. / 사진='동현이넷' 유튜브 캡쳐

김동현의 아내가 다섯째에 대한 마음을 고백했다. / 사진='동현이넷' 유튜브 캡쳐

격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 출산을 앞두고 아내와 진솔한 이야기를 나눴다.지난 18일 김동현의 유튜브 채널 '동현이넷'에는 부부의 넷째 출산 준비 과정과 육아에 대한 진솔한 생각이 담긴 영상이 게재됐다. 김동현 부부는 부모로서 느끼는 육아의 기쁨을 고백했다.김동현은 출산을 앞둔 예비 부모들을 향해 응원의 메시지를 건넸다. 그는 "(출산과 육아가) 힘들겠지만 앞으로 행복한 좋은 날들이 많을 거다"라고 강조했다. 그러면서 "(자식은) 아기 때 다 효도한다는 말을 느끼고 있다"고 덧붙였다. 김동현의 아내 역시 공감하며 "그래서 아기 자꾸 낳나 봐"라고 언급했다.김동현은 "와이프가 아직 출산도 안 했는데 '다섯 낳고선 정관수술을 할 걸 그랬나'라며 무서운 얘기를 하더라"고 털어놨다. 김동현의 아내는 앞서 세 번의 출산으로 자궁 파열 위험을 경고받은 상황이다. 그런데도 남편의 정관수술 시기를 못내 아쉬워하며 "너무 빨리 섣불리 (한 것 같다)"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr