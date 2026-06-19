가수 장민호가 '앙탈 챌린지'를 선보이고 있다. / 사진=KBS2 '편스토랑'
가수 장민호가 '앙탈 챌린지'를 선보이고 있다. / 사진=KBS2 '편스토랑'
가수 장민호가 알파세대 챌린지 도전을 예고했다.

18일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장민호가 조카 이수연과의 세대차이 극복 하루가 그려진다.

이날 공개되는 VCR 속 장민호는 손님으로 13세 트로트 가수 이수연을 초대했다.

두 사람은 댄스 챌린지를 시작했다. 장민호가 이수연에게 "알파세대는 어떻게 노는냐"며 궁금해 하자 이수연은 무려 1억 8000만 뷰를 돌파한 그룹 투어스의 '앙탈 챌린지'와 '키링 챌린지'를 선보였다.
사진=KBS2 '편스토랑'
사진=KBS2 '편스토랑'
장민호의 어깨 관절이 흔들리자 이수연은 웃음을 터뜨렸고, 다소 민망해하던 장민호는 챌린지에 심취한 나머지 볼하트 포즈까지 취해 패널들에 충격을 안겼다.

장민호는 1977년 9월생으로 올해 만 48세다. 한국 나이로는 50세다.

한편 '편스토랑' 이날 밤 10시 방송된다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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