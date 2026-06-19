가수 장민호가 '앙탈 챌린지'를 선보이고 있다. / 사진=KBS2 '편스토랑'

사진=KBS2 '편스토랑'

가수 장민호가 알파세대 챌린지 도전을 예고했다.18일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장민호가 조카 이수연과의 세대차이 극복 하루가 그려진다.이날 공개되는 VCR 속 장민호는 손님으로 13세 트로트 가수 이수연을 초대했다.두 사람은 댄스 챌린지를 시작했다. 장민호가 이수연에게 "알파세대는 어떻게 노는냐"며 궁금해 하자 이수연은 무려 1억 8000만 뷰를 돌파한 그룹 투어스의 '앙탈 챌린지'와 '키링 챌린지'를 선보였다.장민호의 어깨 관절이 흔들리자 이수연은 웃음을 터뜨렸고, 다소 민망해하던 장민호는 챌린지에 심취한 나머지 볼하트 포즈까지 취해 패널들에 충격을 안겼다.장민호는 1977년 9월생으로 올해 만 48세다. 한국 나이로는 50세다.한편 '편스토랑' 이날 밤 10시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr