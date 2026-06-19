류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC
류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC
'나 혼자 산다'에 첫 출격하는 배우 류혜영이 3년 차 ‘슬로우 러너’의 마음가짐을 보여주며 ‘펀런’ 전현무와의 공통점까지 발견된다.

19일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 류혜영의 자취 11년 차 싱글라이프가 공개된다.

공개된 사진 속에는 류혜영이 머리부터 발끝까지 ‘러너’로 변신한 모습이 담겼다. 그는 지난해 10km 마라톤을 두 번이나 완주했다며 러너로서의 자부심을 보인다. 비장한 모습으로 몸을 풀고 한강을 달리기 시작한 류혜영은 걸어가는 사람보다 느린 ‘거북이 러너’의 모습으로 시선을 사로잡는다.
류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC
류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC
류혜영은 ‘슬로우 러닝’을 즐긴다며 자신만의 마음가짐을 밝힌다. 그는 한강을 달리는 다른 러너들에게 추월 당해도 “도착만 하면 돼! 남들이랑 비교할 필요 없어!”라며 자신의 페이스를 지키는 모습을 보인다.

류혜영이 ‘슬로우 러닝’ 후 도파민을 가득 충전하는 모습도 공개된다. 그는 “귀여운 걸 못 참는다”며 각종 피규어가 담긴 랜덤 캡슐 뽑기에 집중한다. 하루 중 가장 큰 기쁨의 리액션을 터뜨리는 류혜영의 모습에 ‘펀런’ 전현무와 뜻밖의 공통점이 통하는 모습도 보여준다.

류혜영은 최근 최애 배달 메뉴와 5년간 이어온 루틴으로 하루를 마무리하는 ‘꾸준함’의 일상을 공개한다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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