류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC

류혜영이 '슬로우 러너'의 마음가짐을 보여준다./사진제공=MBC

'나 혼자 산다'에 첫 출격하는 배우 류혜영이 3년 차 ‘슬로우 러너’의 마음가짐을 보여주며 ‘펀런’ 전현무와의 공통점까지 발견된다.19일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 류혜영의 자취 11년 차 싱글라이프가 공개된다.공개된 사진 속에는 류혜영이 머리부터 발끝까지 ‘러너’로 변신한 모습이 담겼다. 그는 지난해 10km 마라톤을 두 번이나 완주했다며 러너로서의 자부심을 보인다. 비장한 모습으로 몸을 풀고 한강을 달리기 시작한 류혜영은 걸어가는 사람보다 느린 ‘거북이 러너’의 모습으로 시선을 사로잡는다.류혜영은 ‘슬로우 러닝’을 즐긴다며 자신만의 마음가짐을 밝힌다. 그는 한강을 달리는 다른 러너들에게 추월 당해도 “도착만 하면 돼! 남들이랑 비교할 필요 없어!”라며 자신의 페이스를 지키는 모습을 보인다.류혜영이 ‘슬로우 러닝’ 후 도파민을 가득 충전하는 모습도 공개된다. 그는 “귀여운 걸 못 참는다”며 각종 피규어가 담긴 랜덤 캡슐 뽑기에 집중한다. 하루 중 가장 큰 기쁨의 리액션을 터뜨리는 류혜영의 모습에 ‘펀런’ 전현무와 뜻밖의 공통점이 통하는 모습도 보여준다.류혜영은 최근 최애 배달 메뉴와 5년간 이어온 루틴으로 하루를 마무리하는 ‘꾸준함’의 일상을 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr