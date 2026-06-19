배우 선우용여와 전원주가 노후를 함께 보내기 위해 마련한 양수리 땅의 개발 비용에 놀라움을 감추지 못했다.
지난 18일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '같이 노후 보낼 양수리 600평 땅에 드디어 집 지으러 간 82세 절친 선우용여와 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 함께 봐둔 경기도 양평 땅을 방문했다.
선우용여는 "원래 언니는 350평, 나는 250평을 사서 별장처럼 집을 지으려고 했다"고 밝혔다. 이어 두 사람은 양평군청을 찾아 개발 가능성에 대한 상담을 받았다. 관계자는 "해당 부지가 도로와 연결되지 않은 맹지 상태다"며 "집을 짓기 위해서는 인접 토지 소유자의 동의와 각종 허가 절차가 필요하다"고 설명했다.
곧바로 측량사무소로 향한 두 사람은 더 큰 난관에 부딪혔다. 측량사무소 관계자는 "산지전용 허가가 필요하며 도로 공사 비용만 평당 30~40만 원 수준이다"며 "300평 기준 최대 6000만 원가량이 소요된다"고 설명했다. 여기에 건축비까지 별도로 3억 원가량 든다는 설명이 이어지자 전원주는 "우리 그냥 기다리자"며 계획 보류를 선언해 웃음을 자아냈다.
한편 전원주는 과거 SK하이닉스에 장기 투자해 600% 이상 큰 수익을 거둔 사실과 2억원에 매입한 구기동 자택이 현재 20배 넘게 오른 것이 알려지며 화제를 모은 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 18일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '같이 노후 보낼 양수리 600평 땅에 드디어 집 지으러 간 82세 절친 선우용여와 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 함께 봐둔 경기도 양평 땅을 방문했다.
선우용여는 "원래 언니는 350평, 나는 250평을 사서 별장처럼 집을 지으려고 했다"고 밝혔다. 이어 두 사람은 양평군청을 찾아 개발 가능성에 대한 상담을 받았다. 관계자는 "해당 부지가 도로와 연결되지 않은 맹지 상태다"며 "집을 짓기 위해서는 인접 토지 소유자의 동의와 각종 허가 절차가 필요하다"고 설명했다.
곧바로 측량사무소로 향한 두 사람은 더 큰 난관에 부딪혔다. 측량사무소 관계자는 "산지전용 허가가 필요하며 도로 공사 비용만 평당 30~40만 원 수준이다"며 "300평 기준 최대 6000만 원가량이 소요된다"고 설명했다. 여기에 건축비까지 별도로 3억 원가량 든다는 설명이 이어지자 전원주는 "우리 그냥 기다리자"며 계획 보류를 선언해 웃음을 자아냈다.
한편 전원주는 과거 SK하이닉스에 장기 투자해 600% 이상 큰 수익을 거둔 사실과 2억원에 매입한 구기동 자택이 현재 20배 넘게 오른 것이 알려지며 화제를 모은 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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