배우 전원주, 선우용녀가 600평 땅 개발비를 듣고 당황했다. / 사진='순풍 선우용녀' 유튜브 영상 캡처

배우 선우용여와 전원주가 노후를 함께 보내기 위해 마련한 양수리 땅의 개발 비용에 놀라움을 감추지 못했다.지난 18일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '같이 노후 보낼 양수리 600평 땅에 드디어 집 지으러 간 82세 절친 선우용여와 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 함께 봐둔 경기도 양평 땅을 방문했다.선우용여는 "원래 언니는 350평, 나는 250평을 사서 별장처럼 집을 지으려고 했다"고 밝혔다. 이어 두 사람은 양평군청을 찾아 개발 가능성에 대한 상담을 받았다. 관계자는 "해당 부지가 도로와 연결되지 않은 맹지 상태다"며 "집을 짓기 위해서는 인접 토지 소유자의 동의와 각종 허가 절차가 필요하다"고 설명했다.곧바로 측량사무소로 향한 두 사람은 더 큰 난관에 부딪혔다. 측량사무소 관계자는 "산지전용 허가가 필요하며 도로 공사 비용만 평당 30~40만 원 수준이다"며 "300평 기준 최대 6000만 원가량이 소요된다"고 설명했다. 여기에 건축비까지 별도로 3억 원가량 든다는 설명이 이어지자 전원주는 "우리 그냥 기다리자"며 계획 보류를 선언해 웃음을 자아냈다.한편 전원주는 과거 SK하이닉스에 장기 투자해 600% 이상 큰 수익을 거둔 사실과 2억원에 매입한 구기동 자택이 현재 20배 넘게 오른 것이 알려지며 화제를 모은 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr