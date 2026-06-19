18일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 서준영X정재경이 서로의 지인들을 번갈아 소개했다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

18일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 서준영X정재경이 서로의 지인들을 번갈아 소개했다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

18일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 서준영X정재경이 서로의 지인들을 번갈아 소개했다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 서준영이 정재경을 서운하게 했다.18일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 서준영X정재경이 서로의 지인들을 번갈아 소개했다.이날 서준영은 자신의 연극 연습실을 찾아온 정재경을 보고 미소지었다. 그는 간식을 챙겨온 정재경에게 "직접 올라가서 간식을 전달하고 인사도 드리자"라고 말했다. 정재경은 서준영과 연극 연습을 하는 배우들에게 정식으로 인사를 올렸고, 배우 송옥숙은 정재경에게 "고생이 많았겠다"라고 농담하며, "우리 공연할 때 꼭 오라"고 챙겼다. 다른 동료들 또한 정재경이 서준영의 카페에서 사온 버터떡과 꽃차에 고마워하면서 "합격!"이라고 외쳤다.연습실에서 나온 두 사람은 노량진 수산시장으로 향했다. 이곳에서 두 사람은 정재경의 '10년 지기' 절친들을 만났다. 서준영은 정재경의 절친들 앞에서 자신의 휴대폰에 정재경을 '신랑수업_정재경 님'이라고 건조하게 저장해놓은 것이 발각되자 당황했다. 이에 서준영은 정재경과 절친들이 좋아하는 회와 해산물, 꽃게 등을 푸짐하게 주문했다. 또 서준영은 정재경의 접시에 계속 음식을 놔주고 꽃게살을 발라주는 등 어필했다.그러다 그는 "오늘은 다른 술 먹을래? 재경?"이라고 물었는데, 끝음이 모호하게 들리면서 '재경'이 '자기야?'로 들리는 오해를 샀다. 서준영은 "내가 '자기야'라고 했다고?"라며 억울해 했지만, 정재경은 "나한테는 '자기야'라고 안 하는데, 전 여자친구에게 그렇게 불러줬나 보네"라며 서운해 했다. 절친들은 "재경이의 어떤 점이 좋은지?"라고 물었다. 서준영은 "성실하고 논리적이어서 좋다, 채워주고 싶게 만드는 사람"이라고 답했다. 그러면서 그는 "난 이성을 볼 때 외모만 본다"고 말해 정재경은 물론 모두를 활짝 웃게 만들었다.정재경 또한 서준영의 정성 가득한 대접에 '애교'로 화답했다. 절친들은 "두 분이 그냥 사귀는 것 같은데, 우리도 헷갈린다"라고 이들의 관계를 추궁했다. 서준영은 "나도 헷갈려서 정재경에게 '우리 무슨 사이야?'라고 자주 물어본다"고 답했다. 절친들은 "(서준영이 아니라) 재경이가 회피하는 거였네"라고 말했다. 알고 보니 서준영이 자리를 비운 사이, 세 사람이 "합격일 경우 회 한 점을 접시에 건네주겠다"라고 '사전 시그널'을 만들었던 것.이후 정재경은 제작진과의 인터뷰를 통해 "지난 '영양 데이트' 당시 다툼이 있어서 관계 발전에 고민이 있었는데, 갈등을 잘 풀고 나서 나의 친구들과 잘 어울리는 모습에 마음이 더 커졌다"고 고백했다. 서준영은 이렇게 지난 데이트의 과오를 털어내면서 박수를 받았다.채널A '신랑수업2'는 매주 목요일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr