배우 임지연이 해외에서 밝은 근황을 전하고 있다. / 사진=임지연 SNS

배우 임지연이 해외서도 화려한 미모를 뽐냈다.임지연은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 임지연이 해외에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 고무줄 형태의 바지를 착용하고 있음에도 굴욕 없는 몸매를 보였다.한편 임지연은 현재 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에 출연 중이다. 해당 작품은 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질해진 무명 배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 전쟁 같은 로맨스를 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr