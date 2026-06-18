가수 서인영이 파격 헤어를 보여주며 카메라를 응시하고 있다. / 사진=서인영 SNS

사진=서인영 SNS

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가수 서인영이 파격 스타일링 변신에 나섰다.서인영은 18일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 하트 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 서인영이 민낯의 얼굴로 카메라를 응시한 채 다양한 표정을 보여주고 있는 모습. 특히 숏컷을 고수했던 서인영은 돌연 붉은 머리의 긴 생머리 헤어를 보여줘 그 배경에 궁금증이 쏠렸다.한편 서인영은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 올해 하반기 결혼식을 올릴 예정이다. 1978년생인 최 대표는 1984년생인 서인영보다 6세 연상이다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr