가수 서인영이 파격 헤어를 보여주며 카메라를 응시하고 있다. / 사진=서인영 SNS
가수 서인영이 파격 헤어를 보여주며 카메라를 응시하고 있다. / 사진=서인영 SNS
가수 서인영이 파격 스타일링 변신에 나섰다.

서인영은 18일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 하트 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 서인영이 민낯의 얼굴로 카메라를 응시한 채 다양한 표정을 보여주고 있는 모습. 특히 숏컷을 고수했던 서인영은 돌연 붉은 머리의 긴 생머리 헤어를 보여줘 그 배경에 궁금증이 쏠렸다.
사진=서인영 SNS
사진=서인영 SNS
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한편 서인영은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 올해 하반기 결혼식을 올릴 예정이다. 1978년생인 최 대표는 1984년생인 서인영보다 6세 연상이다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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