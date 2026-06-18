무진성 / 사진=텐아시아 DB

무진성 / 사진 제공: 에일리언컴퍼니

배우 무진성이 드라마 '유부녀 킬러'에 출연한다.무진성은 오는 7월 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'(기획 권성창 / 극본 김은희 / 연출 윤종호 / 제작 본팩토리, 바람픽쳐스, 스튜디오핌)에 기영도 역으로 캐스팅됐다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라벨(work & life balance) 사수기를 그린 드라마다. 극 중 무진성은 두루미 전자 영업3팀의 대리이자 천재 해커 기영도 역을 맡았다.무진성이 연기하는 기영도는 컴퓨터와 손가락으로 할 수 있는 모든 것에 능통하며 팀원들의 현장 백업을 담당하는 인물로 다소 시니컬하고 예민한 면모를 지녔지만 내면에는 아픈 상처를 품고 살아가는 입체적인 캐릭터다.지난 2013년 드라마 '투윅스'로 데뷔한 무진성은 드라마 '산후조리원', '남이 될 수 있을까', '폭군', '태풍상사', '월간남친' 등에 출연했고, 영화 '장르만 로맨스'에도 출연했다.특히 무진성은 최근작 '태풍상사'에서 빌런 표현준 역을 소화했고, '월간남친'에서 로망을 자극하는 남친 캐릭터로 특별 출연했다. 뿐만 아니라 SBS '미운 우리 새끼', 유튜브 '홍석천의 보석함' 등에서도 예능감을 발산했다.한편, 무진성이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 오는 7월 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr