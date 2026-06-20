박은영 셰프가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=MBC

박은영 셰프가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=MBC

성형외과 의사와 결혼한 박은영 셰프가 '전지적 참견 시점'에서 신혼집을 최초로 공개한다.20일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 403회에서는 5월의 신부 박은영 셰프의 달콤한 신혼 일상과 후배 셰프들이 증언하는 핑크빛 비밀(?) 연애의 비하인드가 공개된다.박은영의 아침 식사는 남편이 출근 전 준비해 놓고 간 요거트였다. 박은영은 식사를 하며 남편과 다정한 통화를 이어간다. 평소 주방에서 카리스마 넘치는 셰프의 모습을 보여주던 그는 남편 앞에서는 수줍은 면모를 보여주며 눈길을 끈다.이날 방송에서는 박은영의 연애 시절 비하인드도 공개된다. 후배 셰프들은 식당 영업이 끝난 뒤 남편만을 위한 1인 파인다이닝을 준비하고, "우리 오빠 먹여야 한다"며 메뉴에 없던 강된장까지 만들었던 박은영의 사랑꾼 면모를 전한다. 또한 홍콩 근무 시절에도 시간을 쪼개 남편과 장거리 연애를 이어왔던 사연이 공개되며 주변 사람들은 이미 알고 있었던 두 사람의 비밀 연애가 베일을 벗는다.'전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr