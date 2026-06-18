배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다.지난 17일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 SBS 드라마 '멋진 신세계'의 주연 배우 임지연이 출연해 자신의 연기 인생을 돌아봤다.임지연은 영화 '인간중독'으로 데뷔한 이후 쉽지 않은 시간을 보냈다고 고백했다. 그는 "난 참 애매한가?'라는 생각을 많이 했다"며 "화려하게 주연으로 데뷔했는데 그 후가 너무 힘들었다. 기대치는 높은데 기회는 많지 않았고, 사람들에게 나라는 배우를 알리는 건 너무 어려웠다"고 말했다.이어 "주연으로 데뷔해 단역을 시키기는 어렵고, 그렇다고 주연 경험이 많은 것도 아니고 대단한 스타도 아니었다"며 "저는 작은 역할이어도 괜찮았는데 오히려 기회가 없었다. 답답한 시기였다"고 돌아봤다.임지연은 당시를 "준비되지 않은 채 왕관을 쓴 시기"라고 표현했다. 그는 "너무 기회가 빨리 오면 제 신인 시절처럼 힘든 것 같다"며 "이 왕관을 버텨낼 힘이 있으면 빛낼 수 있는데 저에게는 그 힘이 부족했다. 왕관을 안 써본 사람보다 못한 것 같았다"고 털어놨다.작품 제안이 끊긴 시간도 있었다. 임지연은 "1년 동안 아예 작품이 안 들어올 때도 있었다. 기회가 오기만 기다렸다"며 "그렇다고 아무것도 안 하고 기다릴 수는 없어서 자기 발전을 위해 노력했다"고 말했다.이어 "한 달에 30편, 많게는 100편 가까이 영화를 봤다. 왜 상을 받고, 왜 사랑받는지 알고 싶었다"며 "사람들에게 끌려가지 않고 제 눈으로 찾고 싶었다. 그때 연기 실력이 수직 상승한 것 같다"고 회상했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr