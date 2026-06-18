배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처
배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처
배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다.

지난 17일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 SBS 드라마 '멋진 신세계'의 주연 배우 임지연이 출연해 자신의 연기 인생을 돌아봤다.

임지연은 영화 '인간중독'으로 데뷔한 이후 쉽지 않은 시간을 보냈다고 고백했다. 그는 "난 참 애매한가?'라는 생각을 많이 했다"며 "화려하게 주연으로 데뷔했는데 그 후가 너무 힘들었다. 기대치는 높은데 기회는 많지 않았고, 사람들에게 나라는 배우를 알리는 건 너무 어려웠다"고 말했다.
배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처
배우 임지연이 주연으로 화려하게 데뷔한 뒤 오히려 기회를 얻지 못했던 시절과 연기력에 대한 고민을 털어놨다./사진=tvN 방송 화면 캡처
이어 "주연으로 데뷔해 단역을 시키기는 어렵고, 그렇다고 주연 경험이 많은 것도 아니고 대단한 스타도 아니었다"며 "저는 작은 역할이어도 괜찮았는데 오히려 기회가 없었다. 답답한 시기였다"고 돌아봤다.

임지연은 당시를 "준비되지 않은 채 왕관을 쓴 시기"라고 표현했다. 그는 "너무 기회가 빨리 오면 제 신인 시절처럼 힘든 것 같다"며 "이 왕관을 버텨낼 힘이 있으면 빛낼 수 있는데 저에게는 그 힘이 부족했다. 왕관을 안 써본 사람보다 못한 것 같았다"고 털어놨다.

작품 제안이 끊긴 시간도 있었다. 임지연은 "1년 동안 아예 작품이 안 들어올 때도 있었다. 기회가 오기만 기다렸다"며 "그렇다고 아무것도 안 하고 기다릴 수는 없어서 자기 발전을 위해 노력했다"고 말했다.

이어 "한 달에 30편, 많게는 100편 가까이 영화를 봤다. 왜 상을 받고, 왜 사랑받는지 알고 싶었다"며 "사람들에게 끌려가지 않고 제 눈으로 찾고 싶었다. 그때 연기 실력이 수직 상승한 것 같다"고 회상했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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