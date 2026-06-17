'나는 솔로' 첫 데이트가 공개된다./사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 솔로' 첫 데이트가 공개된다./사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 돌싱녀가 첫 데이트에서 4대 1 몰표를 받는다.17일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 32기의 자기소개와 돌싱남들이 선택하는 ‘첫 데이트’ 현장이 공개된다.이날 32기는 나이와 직업, 자녀 유무, 결혼관까지 모두 밝히는 ‘자기소개’ 후 숙소에서 서로의 속내를 공유한다. 이들은 “(‘자기소개’ 후에) 마음이 달라졌냐?”며 탐색전에 들어간다. 이중 두 돌싱남은 공교롭게 호감 가는 돌싱녀가 겹치자 묘한 신경전을 벌인다. 특히 이들은 여자 숙소 앞에서도 우연히 마주치고, 같은 돌싱녀에게 ‘1대 1 대화’ 신청을 하러 온 것을 알게 돼 불편한 기색을 감추지 못한다. 결국 한 돌싱남은 ‘원픽’이 아닌 2순위 돌싱녀에게 ‘1대 1 대화’를 신청한다.이 돌싱남은 자신에 대해 어떻게 생각하고 있냐고 슬쩍 묻는다. 그런데 상대 돌싱녀는 솔직한 속내를 털어놓는다. 그는 “(상대의 외모가) 제 스타일은 아니지만, 대화가 잘 통하면 알아보고 싶을 것 같다”고 말한다. 이어 그는 “솔직히 제 스타일이시면 (첫인상 선택 때) 제가 (선택)했겠죠”라고 ‘팩폭’한다. 이를 지켜본 MC 데프콘은 “너무 솔직하다”, “여기는 끝났다”며 고개를 젓는다.‘첫 데이트’ 선택에서는 반전 결과가 나온다. 한 돌싱녀가 예상치 못한 돌싱남의 ‘픽’을 받아 “갑자기? 왜?”라며 놀라는 모습을 보인다. 이어 한 돌싱녀도 무려 4명의 돌싱남들이 자신을 택해 ‘4대 1 데이트’가 성사되자 “너무 놀랐다”며 당황한다. 데프콘은 “(자동차에) 다 타기 힘겠다. 승합차 필요하다”고 해 ‘4대 1 데이트’의 주인공에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr