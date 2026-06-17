윤경호가 '취사병'에서 활약했다./사진제공=티빙

윤경호가 '취사병'에서 활약했다./사진제공=티빙

배우 윤경호가 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 종영 소감을 전했다.지난 16일 종영한 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’에서 윤경호는 병사들의 든든한 버팀목이 되어주는 행정보급관 박재영 상사 역을 맡아 극을 이끌었다.최종회에서 대대장 백춘익(정웅인 분)의 계략으로 강림소초의 폐쇄가 결정되자, 누구보다 소초를 아끼고 책임져 온 박재영은 분노 끝에 반격을 준비했다. 그는 황석호(이상이 분)가 간부들이 모인 요리 대회에서 백춘익의 비리를 폭로하는 사이, 백춘익의 사무실에서 확보한 비리 증거를 들고 수사관들과 함께 현장을 찾았다. 백춘익을 궁지로 몰아넣고 강림소초를 지켜낸 그의 리더십은 깊은 인상을 남겼다.유쾌하고 진중하게 캐릭터를 완성한 윤경호는 소속사 눈컴퍼니를 통해 "‘취사병 전설이 되다’를 재미있게 즐겨주시고, 박재영을 아끼고 좋아해 주신 시청자분들께 정말 감사드린다"고 전했다.이어 “좋은 작품을 만들어 주신 조남형 감독님과 최룡 작가님, 그리고 정말 한 부대처럼 끈끈하게 호흡하면서 잊지 못할 추억을 쌓은 강림소초 동료 배우들과 스태프분들에게도 고개 숙여 감사의 인사를 전하고 싶다”고 덧붙였다.마지막으로 “평소 행정보급관이 잘 어울린다는 이야기를 많이 들었었는데 정말 행정보급관을, 그리고 박재영이라는 인물을 연기할 수 있어 행복했다. 앞으로도 다양한 작품으로 인사드릴 테니 많은 관심 부탁드린다”라고 인사했다.윤경호는 오는 19일 넷플릭스 영화 ‘남편들’에 이어 오는 26일 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’ 첫 방송까지 앞두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr