BTS/ BIGHIT MUSIC

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 12주째 순위권에 이름을 올렸다.16일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 20일 자)에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 'SWIM'은 메인 송 차트 '핫 100' 43위에 올랐다. '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 11위를 기록했다.'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트 2위에 이름을 올렸다. 이 곡은 해당 차트에서 12주 연속 상위권을 유지하고 있으며, 6월 6일 자 차트에서 통산 8번째 1위를 기록했다. 이는 2026년 발표곡 가운데 가장 많은 1위 기록이다.이 밖에도 'SWIM'은 '어덜트 컨템포러리' 16위, '팝 에어플레이' 13위, '어덜트 팝 에어플레이' 24위를 기록했다. '아리랑'은 '톱 앨범 세일즈' 7위, '톱 스트리밍 앨범' 22위, '바이닐 앨범' 16위에 자리했다.기존 발매 앨범들도 차트에 이름을 올렸다. 방탄소년단은 총 3개 앨범을 '월드 앨범' 차트에 진입시켰다. 2022년 발매된 'Proof'는 8위로 209주째 차트에 머물렀다. 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'는 17위, 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear''는 25위를 기록했다.신곡도 빌보드 차트에서 순항 중이다. 방탄소년단이 지난 12일 발매한 신곡 'Come Over'는 빌보드의 주간 신곡 인기 투표에서 86%의 득표율로 1위에 올랐다. 또한 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트(6월 12일 자) 11위로 진입했으며, 15일 자 차트에서는 22위를 기록했다.방탄소년단은 오는 7월 19일(현지시간) 열리는 '2026 FIFA 북중미 월드컵™' 결승전 하프타임 쇼에 마돈나와 샤키라와 함께 헤드라이너로 출연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr