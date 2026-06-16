신민아가 연기 변신에 대한 욕심을 밝혔다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '눈동자' 촬영 중 실제 공포를 느꼈다고 털어놨다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

신민아가 올해 말 공개되는 '재혼 황후'로 연기 변신을 예고했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

화려한 필모그래피를 쌓았지만, 배우 신민아는 여전히 새로운 모습을 보여주고 싶다는 갈망을 숨기지 않았다. 안방극장에서 '로코퀸'으로 시청자들의 사랑을 받은 그는 영화 '눈동자'에서 스릴러물로 무게감 있는 연기를 선보였다. 신민아는 "장르에 상관없이 언제나 끌리는 연기와 작품을 선택한다"고 말했다. 데뷔 29년 차 베테랑 배우지만, 앞으로 도전하고 싶은 연기를 언급하는 그의 눈은 여전히 반짝였다."배우로서 계속 변화하고 싶은 욕구가 있어요. 새로운 작품을 탄생시킬 때마다 이왕이면 안 보여드렸던 모습을 보여드리고 싶어요. 마침 최근에 촬영한 작품들의 장르와 색깔이 달라서 감사하게 생각하고 있습니다."영화 '눈동자'(감독 염지호)는 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생 서인의 죽음에 의문을 품고 이를 파헤치다 충격적인 실체와 마주하게 되는 스릴러물이다. 신민아는 점차 시력을 잃어가는 서진과 그의 쌍둥이 동생 서인을 연기했다.신민아는 "서진은 동생 서인을 보호해야 할 대상이라고 느끼면서도 천재성을 가진 서인과 자신을 비교하며 자괴감도 느끼는 인물"이라고 설명했다. 반면 서인은 "언니 서진이 없으면 아무것도 못 하는 현실 때문에 언니에게 계속 미안함이 있었을 것 같다"고 말했다."촬영할 때 같은 장소에서 두 번 연기해야 하는 기술적인 부분은 사실 어려웠어요. 하지만 서진과 서인이 전혀 다른 인물이라고 단순하게 생각하니까 어떻게 연기할지에 대한 정리는 잘 됐어요."신민아는 약 100분의 러닝타임으로 진행되는 영화 속 대부분의 장면에 등장한다. 시력을 잃어가면서도 동생의 죽음을 파헤치기 위해 이리저리 뛰어다니며 붕대로 눈을 가린 채 쫓기기도 한다. 극의 긴장감을 끌고 가는 신민아는 "촬영하면서 실제 공포를 느꼈다"고 털어놨다."도망치는 장면을 찍을 때 몸이 굳어서 목이 안 돌아가더라고요. 연기할 때 몸이 긴장하고 있다는 걸 느꼈죠. 긴장감에 몸을 다칠까 봐 그 에너지를 잘 조절해야겠다고 생각했어요. 붕대를 감고 위험한 장면을 찍을 때는 구멍을 살짝 뚫었는데 그래도 잘 안 보여서 답답했어요. 그걸로 인한 공포심이 생겼죠."신민아는 몸을 쓰는 연기에 대해 "힘들었다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "도망가거나 숨죽이는 장면이 온 근육을 다 쓰더라"고 말했다. 그러면서도 또 스릴러물에 도전하고 싶다는 마음을 내비쳤다."또 스릴러를 한다면 조금 더 발산하는 연기를 해보고 싶어요. 극악무도한 악역 연기도 해보고 싶어요. 그런데 저한테는 그런 역할을 안 주시더라고요. 하하!"영화는 점차 시력을 잃어가는 서진의 입장을 느낄 수 있도록 시각과 청각을 활용해 긴장감을 극대화했다. 신민아는 "누군가를 찾아야 하는 상황에서 시력을 잃고 쫓기는 데서 오는 공포에 집중해 달라"고 관전포인트를 짚었다.'눈동자'를 통해 스릴러퀸으로 돌아온 신민아는 올해 말 드라마 '재혼 황후'로 시청자를 만난다. 신민아는 "'로코퀸', '스릴러퀸'이라고 해주셔서 감사하다. '재혼 황후'에서는 진짜 퀸"이라고 말해 웃음을 자아냈다. 그가 '눈동자'에서 보여준 연기에 이어 연기 변신을 선보일지 기대가 쏠린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr