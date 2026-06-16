신민아가 붕대를 감고 촬영한 소감을 밝혔다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

배우 신민아가 '눈동자' 촬영 중 실제 공포를 느꼈다고 밝혔다.16일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '눈동자'에 출연한 신민아를 만나 이야기를 나눴다.영화 '눈동자'(감독 염지호)는 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음에 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 스릴러물이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 출연하고 염지호 감독이 연출했다. 신민아는 쌍둥이 자매 서진, 서인 역을 맡았다.신민아는 촬영하면서 무서웠던 순간으로 범인을 피해 도망치던 순간을 꼽았다. 그는 "도망칠 때 몸이 굳어서 목이 안 돌아갔다"며 "내가 긴장한 연기를 할 때 진짜 긴장하고 있다는 걸 느꼈다"고 털어놨다. 그러면서 "긴장감에 몸이 다칠까 봐 에너지를 잘 조절해야겠다고 생각했다"고 말했다.신민아는 영화 속 여러 장면에서 붕대를 감은 채 열연했다. 신민아는 "웬만해서는 붕대로 눈을 다 가린 상태에서 촬영했다"며 "위험한 장면만 붕대에 구멍을 살짝 뚫었다"고 밝혔다. 그는 "구멍을 살짝 뚫어도 잘 안 보여서 답답했다. 그걸로 인한 공포심이 있더라"고 설명했다.'눈동자'는 오는 24일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr