신민아가 연기에 대한 변함없는 열정을 보여줬다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 연기에 대한 변함없는 욕심을 보여줬다.16일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '눈동자'에 출연한 신민아를 만나 이야기를 나눴다.영화 '눈동자'(감독 염지호)는 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음에 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 스릴러물이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 출연하고 염지호 감독이 연출했다. 신민아는 쌍둥이 자매 서진, 서인 역을 맡았다.신민아는 "장르마다 나이에 맞게 다가오는 변화가 재밌다"고 밝혔다. 그는 "나이가 드니까 로맨스를 찍더라도 조금 다른 이야기를 담고 싶다"며 "지금의 내가 할 수 있는 로맨스와 앞으로 할 수 있는 건 다르다"고 설명했다. 그러면서 "예전의 내가 첫사랑의 감정을 연기했다면 지금의 나는 첫사랑을 연기하는 게 안 어울린다는 의미다"라고 덧붙였다.신민아는 그간 해왔던 연기와 또 다른 결의 연기를 하고 싶다는 의욕을 보여줬다. 그는 "배우로서 계속 변화하고 싶은 욕구가 있다"며 "새로운 제작진과 새로운 작품을 탄생시킬 때마다 이왕이면 안 보여드렸던 모습을 보여드리고 싶다. 최근에 촬영한 작품들의 장르와 색깔이 달라서 감사하게 생각한다"고 고백했다.'눈동자'는 오는 24일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr