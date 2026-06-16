사진= tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 배우 안재욱이 과거 미국 여행 중 병원비만 5억원이 청구됐다고 밝혔다.15일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 배우 안재욱이 게스트로 출연했다.이날 안재욱은 2013년 미국 라스베이거스 여행 중 겪었던 지주막하출혈 당시 상황을 회상했다. 그는 "한 번에 쓰러졌다. 뇌출혈이었다"며 "평상시 두통이 있거나 전조 증상이 있었던 게 아니라 한순간에 쓰러졌다"고 말했다.이어 "뒷목이 확 꺾이면서 축 늘어졌다고 하더라. 식은땀이 쏟아지고 온몸이 하얘졌다고 들었다"며 "응급 타이밍을 놓치거나 아무도 발견하지 못했다면 위험한 상황이었다"고 설명했다.다행히 통화 도중 쓰러지면서 빠르게 발견됐고 곧바로 병원으로 이송돼 수술을 받을 수 있었다고. 안재욱은 "처음에는 부모님께 알리고 싶지 않았다. 깨어날 수 있다는 보장도 없었기 때문"이라며 "하지만 매니저가 부모님께 꼭 알려야 한다고 설득했다"고 밝혔다.생사의 고비를 넘긴 뒤 또 한 번 충격을 받은 건 병원비였다. 안재욱은 "미국은 일단 사람부터 살리고 나중에 결제하는 시스템"이라며 "병원비가 50만 달러가 나왔다. 당시 기준으로 약 5억원이었다"고 말했다.안재욱은 "처음에는 5만 달러를 잘못 들은 줄 알았다. 다시 쓰러질 뻔했다"고 웃으며 당시 심정을 전했다. 다만 비용은 그대로 확정되지 않았다고. 안재욱은 "의료 전문 변호사의 도움을 받아 2년 넘게 조율했고 결국 1억원대 수준으로 합의했다"고 설명했다.이어 "지나고 보니 그 이후 아내도 만나고 결혼도 하고 아이도 낳았다"며 "지금 생각하면 하늘이 한 번 더 기회를 준 것 같다"고 감사한 마음을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr