사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 골프 레전드 박세리가 현역 시절 광고 수입 규모를 솔직하게 공개했다.15일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 배우 안재욱이 게스트로 출연했다.이날 안재욱은 드라마 '별은 내 가슴에'와 '안녕 내 사랑'을 통해 중국에서 큰 사랑을 받았던 시절을 떠올렸다. '한류 1세대'인 그는 "한류라는 단어가 제가 활동할 때 생겼다"며 "당시에는 개런티 기준이 명확하지 않아 우여곡절이 많았다"고 말했다.이어 "오히려 초석을 다진 선두 세대가 빠진 뒤 다음 세대 친구들이 어마어마한 개런티를 받으며 활동했다"면서 "인기에 비해 경제적으로 엄청난 수준은 아니었다"고 털어놨다.하지만 이영자는 구체적인 수입 규모에 대한 궁금증을 감추지 못했다. 그는 안재욱에게 "100억 정도는 벌었냐"고 질문했고, 안재욱이 답을 망설이자 박세리가 먼저 입을 열었다.박세리는 "저는 그때 당시 단독 선수로 활동했다"면서 "광고 촬영만 해도 100억은 됐다"고 솔직하게 밝혀 모두를 놀라게 했다.뜻밖의 고백에 안재욱은 "빨리 뭐라도 먹여라"라며 대화를 돌리려 해 웃음을 자아냈다.또 안재욱은 중국 활동 수입에 대해 "신문에 '안재욱의 경제가치 1000억 원대'라는 기사가 계속 나왔다"며 "실제로 1000억 원을 번 것이 아니라 그만한 가치가 있다는 의미였다"고 설명했다.그러면서 "지금 후배들은 마음만 먹으면 실제로 1000억 원을 벌 수 있는 시대"라며 달라진 한류 시장 규모를 언급했다.한편, 안재욱은 드라마 '별은 내 가슴에' 종영 후 자신의 특집 프로그램에서 박세리와 함께 골프 라운딩을 했던 기억을 꺼냈다. 그는 "세계 대회 우승자인데 나와 내기를 하면서도 이기려고 하더라"며 "퍼팅을 놓치고 화를 냈다"고 회상했다.이에 박세리가 "설마 제가 화를 냈겠냐"고 부인하자 안재욱은 "나한테 질 뻔했다고 했더니 다시 해야 한다고 하더라"고 말해 폭소를 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr