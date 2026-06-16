신민아가 '눈동자'에서 시력을 잃어가는 인물을 연기한다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

'눈동자'는 오는 24일 개봉한다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

김남희가 '눈동자' 준비 중 느꼈던 어려움을 토로했다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

'보이지 않는 것'에 대한 공포가 고스란히 전해진다. 염지호 감독이 시청각을 적극적으로 활용한 공포를 선보였다. 여기에 배우 신민아가 묵직한 연기력으로 극을 끌고 간다. 배우 김남희, 이승룡, 김영아의 개성 있는 연기까지 더해져 끝까지 놓을 수 없는 긴장감을 선사한다.15일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자'(감독 염지호)의 언론 시사회가 열렸다. 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희가 참석했다.'눈동자'는 시력을 잃어가는 사진 작가 서진이 쌍둥이 동생 서인의 죽음을 겪으면서 시작되는 이야기를 그린다. 서진은 동생의 죽음에 이상한 점을 느끼고 사건을 파헤치다가 실체를 마주하게 되는 스릴러 영화다. 신민아는 쌍둥이 자매 서진, 서인을 연기했다.1인 2역을 하게 된 신민아는 두 캐릭터가 전혀 다른 인물이라고 생각하고 연기했다. 그는 "서진과 서인은 얼굴이 같지만, 성격이 전혀 다르다"며 "서진은 시력을 잃어가는 서인을 보호해야 한다는 마음도 있지만 동시에 그를 선망의 대상으로 본다. 그런 복잡한 감정을 표현하려고 노력했다"고 설명했다.서진과 서인이 마주 앉은 장면을 떠올린 신민아는 "한 프레임에서 내 얼굴이 두 개 같이 나올 때는 어떨까 하는 호기심이 있었다"고 털어놨다. 그는 "한 프레임에 등장한 게 신기하기도 했는데 각기 다른 인물이라고 생각하고 연기했더니 실제로 그렇게 보였다"고 했다.염지호 감독은 서진, 서인 역 캐스팅을 두고 많이 고민했다. 그는 "서진은 영화 대부분 장면에 나오기 때문에 극의 중심을 잡아줘야 한다. 그래서 연기력이 검증된 배우가 필요했다"고 고백했다. 그러면서 "스릴러에서 많이 안 본 얼굴"을 원했다고 덧붙여 신민아를 캐스팅한 이유를 설명했다.염지호 감독은 "관객이 이야기를 잘 쫓아갈 수 있도록 세팅하는 게 중요하다고 생각했다"고 말했다. 그는 "스릴러 장르 특성상 복선을 과하거나 부족하지 않도록 조절하는 데 집중했다"고 덧붙였다.염 감독은 '눈동자'에 대해 "스릴러 영화지만 사랑에 대한 영화라고 생각한다"고 밝혔다. 그는 "우리가 사랑이라고 하면서 보여주는 행동이 정말 사랑인지, 진짜 사랑이란 무엇인지에 대해 생각하면서 영화를 보면 더 재미있을 것"이라고 언급했다.김남희는 서진과 함께 서인의 죽음을 파헤치는 담당 형사 도혁 역을 맡았다. 그는 "시나리오를 보고 지금까지도 내가 의도한 대로 캐릭터가 잘 구현될지에 대한 고민이 많다"고 털어놨다. 이를 해결하기 위해 감독, 배우들과 많은 이야기를 나눴다고.김남희는 영화 촬영 전에 출연을 포기한 적도 있다고 고백했다. 김남희는 "감독에게 중간에 못 하겠다고 했다"며 "감독이 열심히 설명해 줘서 다시 임할 수 있었다"고 감사를 전했다.'눈동자'는 시력을 점차 잃어가면서 청력에 의존하게 되는 서진의 시점을 따라가며 사운드의 긴장감을 극대화한 작품이다. 염 감독은 "사운드와 영상에 공을 많이 들였다"며 "극장에서 보면 훨씬 더 많은 재미 요소를 느낄 수 있을 것"이라고 강조했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr