모창신을 위해 거북이 멤버들이 뭉쳤다.
오는 16일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘히든싱어8’ 최종회에서는 왕중왕전 2막이 시작된다.
왕중왕전 2막에서는 10CM 권정열, 하현우, 고(故) 터틀맨, 정인, 이승기 모창신들이 차례대로 무대를 이어간다. 단 한 명에게만 주어지는 ‘킹 오브 히든싱어’ 타이틀을 거머쥐기 위해 원조가수들 역시 각자의 모창신에게 아낌없는 지원을 퍼붓는다.
거북이 멤버인 금비와 지이는 고인 특집에서 첫 우승을 거머쥔 ‘고기왕 터틀맨’ 박현빈을 위해 직접 무대에 오른다. 과거의 거북이가 2026년에 다시 돌아온 듯한 싱크로율에 연예인 판정단은 물론 관객들까지 흥에 겨웠다고 해 기대를 높인다.
김장훈과 모창능력자 5인이 리 매치도 이어진다. 김장훈이 히트곡 ’난 남자다‘로 진행된 이번 대결에서도 원조가수의 위엄을 입증할 수 있을지 주목된다. 김장훈과 모창능력자 5인의 축하공연이 진행되던 도중 돌연 ‘거인’ 서장훈이 소환된 이유에도 호기심이 모인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 16일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘히든싱어8’ 최종회에서는 왕중왕전 2막이 시작된다.
왕중왕전 2막에서는 10CM 권정열, 하현우, 고(故) 터틀맨, 정인, 이승기 모창신들이 차례대로 무대를 이어간다. 단 한 명에게만 주어지는 ‘킹 오브 히든싱어’ 타이틀을 거머쥐기 위해 원조가수들 역시 각자의 모창신에게 아낌없는 지원을 퍼붓는다.
거북이 멤버인 금비와 지이는 고인 특집에서 첫 우승을 거머쥔 ‘고기왕 터틀맨’ 박현빈을 위해 직접 무대에 오른다. 과거의 거북이가 2026년에 다시 돌아온 듯한 싱크로율에 연예인 판정단은 물론 관객들까지 흥에 겨웠다고 해 기대를 높인다.
김장훈과 모창능력자 5인이 리 매치도 이어진다. 김장훈이 히트곡 ’난 남자다‘로 진행된 이번 대결에서도 원조가수의 위엄을 입증할 수 있을지 주목된다. 김장훈과 모창능력자 5인의 축하공연이 진행되던 도중 돌연 ‘거인’ 서장훈이 소환된 이유에도 호기심이 모인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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