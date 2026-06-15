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김지석과 윤경호가 캐릭터를 위해 철저히 준비했다.15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태) 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민, 박규태 감독이 참석했다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화.김지석은 신종 마약 조직의 두목 도준을 연기했다. 그는 김지석은 액션을 위해 5kg을 증량했다며 "벌크업을 했다. 근육만 5kg는 아니다. 살을 5kg"라고 말했다.이에 용강파 두목 용강으로 분한 윤경호는 "김지석 씨가 겸손하게 살크업이라고 했는데 진짜 벌크업을 했다. 현장에서 달라진 몸을 보고 놀랐다. 배역을 위해 열심히 준비를 했다. 액션을 하면서도 파워가 느껴졌다"고 김지석을 칭찬했다.그러면서 "감독님이 근육이 쫙 보이는 용강을 써놨다가 나를 캐스팅하고 당황했다. '지금이라도 만들어볼까요?'라고 했는데 '시간이 없으니 대사를 바꾸겠다'고 하더니 '넓은 등판, 태평양 같은 등을 가진 용강'으로 바뀌었다. 나야말로 살크업을 했다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr