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'남편들' 배우들이 박규태 감독의 '육사오'(2022) 팬임을 밝혔다.15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태) 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민, 박규태 감독이 참석했다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화.공명은 수의사인 현남편 민석을 연기한다. 그는 “박규태 감독님과 꼭 한번 작업해 보고 싶었다. 사실 영화 ‘육사오’를 함께할 뻔했지만 성사되지 못해 아쉬움이 있었다”며 “이번에는 꼭 함께하고 싶었다. 무엇보다 ‘극한직업’ 이후 진선규 형과 다시 호흡을 맞출 수 있다는 점이 저에게는 굉장히 큰 이유였다”고 말했다.용강파 두목 용강으로 분한 윤경호는 “박규태 감독은 시대를 관통하는 코미디 장인이라고 생각한다. ‘달마야 놀자’부터 ‘육사오’까지 너무 재미있게 봤다”고 말했다. 이어 “신구 캐릭터가 조화롭게 어우러진 대본도 좋았고, 함께하는 배우들 대부분이 처음 만나는 분들이었는데 평소 팬이었던 만큼 어떤 시너지가 나올지 기대됐다”고 덧붙였다.김지석은 신종 마약 조직의 두목 도준을 연기했다. 그는 “박규태 감독 특유의 보법이 다른 코미디 연출력이 기대됐다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr