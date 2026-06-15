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배우 진선규와 공명이 '극한직업' 이후 다시 만났다.15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태) 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민, 박규태 감독이 참석했다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화. 진선규는 마약반 형사인 전남편 충식으로 분했고 공명은 수의사인 현남편 민석을 연기한다.이날 공명은 '극한직업' 이후 오랜만에 재회한 진선규에 대해 "형과 두 번째로 같이 할 수 있다는 것만으로도 큰 의미가 될 것 같아서 출연을 마다할 이유가 없었다"고 말했다. 이어 "촬영장에 갈 때마다 행복했다. 형과 함께한 시간이 말로 다 표현할 수 없을 만큼 소중했고, 함께 연기하는 1분 1초가 아쉬울 정도로 즐거웠다"고 덧붙였다.진선규는 "그 사이 명이가 많이 성장했다는 생각이 들었다. 함께 작업하며 서로 더 돈독해졌고, 제가 매번 다르게 연기해도 명이가 잘 받아줘 유기적으로 호흡할 수 있었던 것 같다"고 칭찬했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr