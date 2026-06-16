이진주 PD의 새 연애 실험 예능 '연애실험실'이 베일을 벗는다./사진제공=넷플릭스

이진주 PD의 새 연애 실험 예능 '연애실험실'이 베일을 벗는다. 유튜브 구독자 104만 명을 보유한 크리에이터 찰스엔터가 이 프로그램을 통해 처음으로 넷플릭스에 진출한다는 점에서도 관심이 쏠린다.오는 17일 오전 11시 처음 공개되는 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민)은 상상하기 어려운 돌발 상황에 놓인 참가자들의 본능적인 감정 변화를 관찰하는 연애 실험 관찰 예능이다. 공개를 이틀 앞두고 관전 포인트가 공개됐다.리얼리티 연애 예능의 흐름을 이끌어온 이진주 PD의 신작이라는 점에서 공개 전부터 관심이 이어지고 있다. 이진주 PD는 '환승연애' 시리즈와 '연애남매'를 통해 독창적인 콘셉트와 섬세한 관계 묘사로 호평받아왔다. '연애실험실'은 파격적인 소재를 바탕으로 다양한 연애 실험을 진행한다. 실험 속에서 변화하는 참가자들의 감정선을 이진주 PD 특유의 세밀한 시선으로 담아낼 예정이어서 기대를 모은다.몬스타엑스 주헌과 찰스엔터의 만남도 주목할 부분이다. 무대 위 카리스마와 입담을 겸비한 주헌, 남다른 과몰입력으로 '연프 과몰입러'의 대표주자로 자리 잡은 찰스엔터가 관찰자 듀오로 나선다. 두 사람은 여러 연애 실험을 직접 지켜보며 현실적인 반응과 분석을 더 한다. 참가자들의 감정 변화를 각자의 시선으로 읽어내는 것은 물론, 촌철살인 멘트와 공감 어린 리액션으로 몰입도를 높일 전망이다.'연애실험실'은 매회 새로운 연애 실험을 선보이며 차별화된 재미를 예고한다. 참가자들은 난생처음 겪는 독특한 상황 속에서 아찔함과 설렘이 공존하는 감정 교류를 이어간다. 처음 만난 이성과 침대에서 함께 시간을 보내는 '침대 소개팅'을 비롯해 상상하기 어려운 연애 실험들이 참가자들의 심리 변화와 예측할 수 없는 관계의 흐름을 끌어낸다. 이 과정에서 포착될 미묘한 감정선과 관계 변화가 또 한 번 '과몰입'을 유발할 것으로 보인다.'연애실험실'은 오는 17일 오전 11시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 연속 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr