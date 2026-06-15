'김부장' 소지섭이 주상욱 앞에서 무릎을 꿇는 굴욕스러운 순간을 맞는다./사진제공=SBS

'김부장' 소지섭이 주상욱 앞에서 무릎을 꿇는 굴욕스러운 순간을 맞는다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '김부장' 소지섭이 주상욱 앞에서 무릎을 꿇는 굴욕스러운 순간을 맞는다.오는 26일 오후 9시 50분 첫 방송 되는 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.소지섭은 평범한 중소저축은행 직원이지만 수많은 특수 작전에 투입됐던 요원 출신 김부장 역을 맡았다. 주상욱은 용역 깡패에서 주학건설 회장 자리에 오른 밑바닥 전설 주강찬 역으로 분한다. 소지섭은 강렬한 액션과 진한 부성애 연기를, 주상욱은 데뷔 후 첫 악역 연기에 나선다.스틸에는 김부장이 딸 앞에서 주강찬에게 무릎을 꿇는 '교무실 대굴욕 사태'가 담겼다. 극 중 막강한 재력과 권력으로 학교까지 장악한 주강찬(주상욱)의 딸 주혜리(유지안)가 김부장(소지섭)의 딸 민지(서수민)를 상대로 학폭위를 열겠다고 벼르는 상황. 김부장은 처연한 표정으로 무릎을 꿇고 선처를 부탁하고, 그를 내려다보는 주강찬은 서늘한 눈빛을 보낸다."딸을 위해서라면 자존심도 필요 없는 게 아빠다!"라는 드라마의 메시지처럼 김부장은 딸을 지키기 위해 자존심까지 내려놓는다. 그의 처절한 선택이 어떤 결과를 낳을지, 두 사람의 첫 대면이 어떤 후폭풍으로 이어질지 궁금증을 자아낸다.촬영 현장에서 소지섭과 주상욱은 시작과 동시에 각자의 캐릭터에 깊이 몰입했다는 후문이다. 소지섭은 김부장의 먹먹한 부성애를 섬세하게 그려냈고, 주상욱은 주강찬의 강렬한 카리스마를 완성했다. '전설의 요원 출신' 김부장과 '절대 권력자' 주강찬으로 맞붙게 될 두 배우의 연기 호흡에도 관심이 쏠린다.'김부장'은 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 한다. 영화 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드'의 남대중 작가와 '원더풀 월드', '트레이서', '보이스2'의 이승영 감독, 이소은 감독이 의기투합했다. 오는 26일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr