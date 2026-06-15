'탐정들의 영업비밀'이 충격적인 악연의 실체를 파헤친다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 충격적인 악연의 실체를 파헤친다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 충격적인 악연의 실체를 파헤친다.15일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "내 남편의 애첩이 내 남동생까지 꼬셨다"며 한 여성의 기막힌 사연이 소개된다. 의뢰인의 남편은 잘나가는 성형외과 의사로, 1년에 두세 명씩 애인을 바꿔 만날 정도로 병적인 여성 편력을 가졌다. 그러던 중 그는 어린 딸을 둔 싱글맘과도 외도를 저질렀고, 결국 의뢰인이 두 사람의 불륜 현장을 직접 목격하게 된다.충격적인 것은 상간녀의 태도였다. 그는 불륜이 발각됐음에도 오히려 당당한 태도로 "앞으로는 형님이라고 부르겠다"며 선전포고를 했다. 이후 그는 무려 10년 동안 의뢰인 남편의 지원을 받으며 강남 아파트에서 딸과 함께 생활했고, 밖에서는 '의사 사모님' 행세까지 하고 다녔다. 더 놀라운 사실은 의뢰인이 이 여성을 남편의 애첩으로 받아들이고, 10년간 곁에 두고 있었다는 점에 대해 의뢰인은 "첩 때려잡는 건 첩이 제일 잘하더라"며 "그 덕분에 힘들이지 않고 남편 옆의 수많은 여자들을 정리할 수 있었다"고 털어놓는다.그러던 어느 날 의뢰인에게 "남편의 애첩이 당신 남동생과 만나고 있다"는 익명의 제보가 날아든다. 남편과의 외도까지는 참았지만, 친동생까지 건드렸다는 사실에 의뢰인은 분노를 참지 못한다. 실제로 의뢰인 남편의 애첩과 의뢰인의 남동생이 최근 호텔을 드나들고, 고가의 명품 선물을 주고받으며 만나고 있다는 정황을 발견한다. 심지어 두 사람은 조만간 해외 여행까지 계획 중인 것으로 알려졌다.이에 대해 추궁하자 의뢰인의 남동생은 "생활비 벌 겸 잠깐 PT를 해줬는데 자꾸 들이대서 사귀게 됐다"고 털어놓는다. 반면 남편의 애첩은 "첩질은 해도 족보 꼬이는 건 질색"이라며 관계를 강하게 부인한다. 그리고 모든 진실이 밝혀진 뒤 스튜디오는 충격에 휩싸인다. 데프콘은 "짐승도 아니고, 인간이라면 그랬으면 안 된다"며 경악하고, 김풍 역시 "다 미쳤다"며 말을 잇지 못한다. 배우 송옥숙은 "여기서 녹화 끊어야 한다. 나는 더 이상 못 보겠다"며 충격을 받는다.한편 이번 방송에서 송옥숙은 이번 사연을 접한 뒤 "저 남편을 응징해야지, 왜 여자들끼리 싸우냐"며 과몰입하고, 사연 속 남편을 두둔하는 듯한 김풍에게는 "조용히 해! 뭘 잘했다고 큰소리냐"며 불호령을 내린다. 이어 데프콘이 의뢰인 남편의 애첩과 남동생의 관계에 대해 기상천외한 추리를 내놓자 "그런 생각을 하면 결혼 못 한다"며 단칼에 자른다.15일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr