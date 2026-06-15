사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 아이들이 선공개 곡 'Crow'(크로우)의 뮤직비디오를 공개한 가운데, 서늘한 분위기의 메가 크루 퍼포먼스가 시선을 끌었다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 지난 14일 공식 유튜브 채널에 미니 9집 'We made'의 선공개곡 'Crow' 뮤직비디오를 게재했다.정식 음원 발매 전 베일을 벗은 뮤직비디오는 대규모 인원이 참여한 퍼포먼스와 멤버들의 어두운 비주얼을 앞세웠다. 대형 깃발 아래 다수의 댄서와 함께 등장한 소연은 랩과 안무로 영상의 시작을 이끌었다.우기와 슈화는 무리 속에서 시선을 교환하며 랩을 주고받는 연출로 극적 구성을 더했다. 민니는 벽면에 비친 까마귀 날개 그림자를 배경으로 서서 분위기를 연출했고, 미연은 노을빛 환경 속 깃발들 사이에서 모습을 나타냈다.영상 후반부에는 댄서들 위로 올라선 멤버들의 모습과 펄럭이는 깃발, 그리고 멤버들 주위를 맴도는 까마귀 떼의 움직임이 연출됐다. 이는 주변 환경에 흔들리지 않고 더 높은 곳으로 나아가겠다는 'Crow'의 핵심 주제를 시각적으로 시사했다.뮤직비디오를 통해 사전 프로모션을 진행한 아이들은 15일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트에서 'Crow'를 발표한다. 이 곡은 까마귀를 흉조가 아닌, 어떠한 여건에서도 다시 비상하려는 의지와 본능을 가진 존재로 풀어낸 것이 특징이다. 지난 2월 열린 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN SEOUL' 무대에서 최초 공개된 'Crow'는 강한 밴드 연주와 퍼포먼스를 조화시켜 팀 특유의 당당한 태도를 표현했다.한편 아이들은 지난 13일 싱가포르 인도어 스타디움에서 개최된 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN SINGAPORE' 공연을 마무리했다. 이들은 오는 20일과 21일 이틀 동안 일본 요코하마 K-아레나에서 월드투어 일정을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr