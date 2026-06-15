가수 양희은이 각막 이식 수술을 받은 후 병상에 누워 있다. / 사진=양희은 SNS

가수 양희은이 각막 이식 수술을 받은 근황을 전했다.양희은은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "각막 이식 수술하고 퇴원 후 천장을 보며 여러 날 누워 있어야만 한다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 양희은이 환자복을 착용한 채 병상에 누워 있는 모습. 양희은은 "나는 아파야만 쉬는 여자인가"라고 덧붙여 그동안 많은 스케줄을 소화해냈음을 간접적으로 알렸다.양희은은 댓글을 통해 "(눈 상태는) 두고 봐야 한다"고 덧붙였다.앞서 양희은은 눈 수술로 지난 9일 MBC 표준 FM '여성시대 양희은, 김일중입니다' 생방송에 불참한 바 있다. 당시 "쌍커풀 수술하러 간 거냐"고 묻는 청취자에 김일중은 "아니다. 각막과 관련된 시력 회복 수술이다"라고 강조했다.한편 양희은은 1952년생으로 올해 73세다. 그는 치료에 전념하기 위해 당분간 진행 중인 라디오를 쉬어 간다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr