사진 = 31기 정숙 인스타그램

사진 = 31기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 31기 정숙이 세련된 분위기가 돋보이는 일상 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.최근 31기 정숙은 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 게시해 눈길을 끌었다.공개된 사진에는 차량 내부에서 촬영한 자연스러운 셀카가 담겼다. 차량 천장에 설치된 거울을 활용해 자신의 모습을 비춘 정숙은 블랙 톱을 입고 스마트폰을 든 채 은은한 미소를 짓고 있다. 거울 속에 담긴 얼굴과 어두운 톤의 차량 내부가 어우러지며 차분하면서도 편안한 분위기를 자아낸다.이어 공개된 사진에서는 고풍스러운 인테리어가 돋보이는 공간에서 전신 거울 셀카를 남겼다. 붉은빛이 감도는 원목 장식과 클래식한 조명, 흑백 패턴의 바닥이 어우러진 공간 한가운데 선 정숙은 블랙 민소매 상의와 와이드 팬츠를 매치해 깔끔한 스타일을 완성했다. 한 손에는 밝은 색상의 클러치를 들고 다른 손으로 스마트폰을 들어 사진을 촬영했으며 벽면 거울에 비친 공간의 깊이감이 더해져 우아한 분위기를 강조한다. 사진 속에는 '정박이 겨울 법칙같네'라는 문구도 함께 담겨 시선을 모았다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1990년생으로 36세인 정숙은 서울에서 부모님과 거주 중이며 취미는 러닝, 명상, 독서라고 밝혔다. 31기 정숙은 H대학교 무용 예슬학과에서 발레를 전공하고 S 여자 대학교 교육대학원에서 석사를 수료 해 10년 차 발레 강사라고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr