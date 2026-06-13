장동건, 고소영 부부가 중학교 졸업식에서 포착됐다. / 사진=팝핀현준 인스타그램 캡처

배우 장동건, 고소영 부부가 국제학교 졸업식 현장에서 포착됐다.안무가 팝핀현준은 지난 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 딸 중학교 졸업식 현장을 담은 여러 장의 사진과 함께 축하 메시지를 게재했다.팝핀현준은 "축하해달라. 오늘 남예술 졸업식이다. 벌써 중학교 졸업이라니"라며 "얼마나 착하게 컸는지 그 유명한 중2병도 없이, 사춘기도 얌전하게 지나가며 예쁘게 잘 컸다. 예술아 졸업 축하하고 항상 사랑한다"고 적었다.공개된 사진에는 졸업식에 참석한 가족과 지인들의 모습이 담겼다. 특히 장동건, 고소영 부부와 함께 찍은 셀카는 눈길을 끌었다. 두 사람은 단정한 차림으로 졸업식 현장을 찾은 모습으로, 참석 배경에 관심이 쏠리고 있다.한편 팝핀현준의 딸이 재학 중인 학교는 서울 소재의 예체능 특화 국제중학교로 알려졌다. 해당 학교의 연간 학비는 약 2500만 원 수준인 것으로 전해진다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr