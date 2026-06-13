사진 = 28기 정숙 인스타그램

사진 = 28기 정숙 인스타그램

사진 = 28기 정숙 인스타그램

사진 = 28기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 28기 돌싱 특집에서 만나 부부가 된 정숙과 상철이 연애 시절을 회상하며 데이트 일상을 공유했다.최근 28기 정숙은 자신의 인스타그램에 "데이트"라며 "오늘은 일이 있어서 같이 오랜만에 헤어 메이크업 하고 서울 나들이하네요~(아기보고싶어요) 이렇게 같이 메이크업 받으니 '나는 솔로' 촬영할때 훤칠 했던 오빠 모습도 떠오르고 연애시절도 떠오르고 설레는 하루에요"공개 된 사진 속 28기 정숙은 28기 상철과 나란히 카메라를 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 28기 정숙은 화이트 상의와 블랙 원피스를 매치한 모습이며 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 은은한 미소를 짓고 있다. 28기 상철은 화이트 상의를 입고 단정한 스타일링으로 카메라를 응시하며 편안한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 28기 정숙은 실내 테라스 공간에 마련된 의자에 앉아 있다. 주변에는 초록빛 식물과 꽃 장식이 어우러져 있으며 블랙 원피스와 볼륨감 있는 화이트 소매가 깔끔한 분위기를 완성한다. 차분하게 앉아 시선을 옆으로 두고 있는 모습이 한층 단아한 매력을 돋보이게 한다.이어 공개된 사진에서는 메이크업을 마친 뒤 촬영한 것으로 보이는 셀카 모습이 담겼다. 28기 정숙은 긴 웨이브 헤어와 또렷한 메이크업으로 카메라를 바라보고 있으며 다양한 표정을 지어 보이며 자연스러운 일상을 전하고 있다. 밝은 조명 아래 정돈된 비주얼이 돋보이며 편안하면서도 화사한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "정숙님 점점 예뻐지시네요" "울 아들이 정숙님같은 여자분 만났으면 좋겠어요" "어머 살많이 빠지셨네요" "두분이 진~~~짜 마니닮으셨어~~ 천생연분" "두분 다 얼굴 좋아지셨어요~" "너무 잘 어울리는 원앙 같아요" 등의 댓글을 달았다.한편 회계사로 재직 중인 정숙과 국립대병원 행정 교직원인 상철은 방송 당시 최종 선택에서는 엇갈렸으나 촬영 종료 후 극적으로 연인으로 발전해 지난 2025년 12월 결혼식을 올렸다. 이후 아들을 출산하며 행복한 가정을 이루고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr