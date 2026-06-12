사진=조정석 유튜브

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배우 조정석이 아내 거미와의 궁합 풀이 결과에 폭소했다.12일 유튜브 채널 '조정석'에는 '조정석의 사주 팔자 | 이 채널, 계속해도 될까요? 과연 채널의 운명은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 역술가 박성준을 만나 사주와 관상에 대한 상담을 받던 중 자연스럽게 아내 거미와의 궁합 이야기를 나눴다.박성준은 조정석의 사주를 살펴본 뒤 "배우자 자리에 엄마나 누나 같은 여성이 들어와 있다"며 "아내를 이끌어가는 형태라기보다 나를 포용하고 받아주는 사람과 잘 맞는 사주"라고 설명했다.조정석은 곧바로 "거미 누나"라고 부르며 "맞다. 거미 씨가 저를 많이 포용해준다. 제가 하고 싶은 것도 다 하게 해준다"고 공감했다.박성준은 거미의 생년월일을 확인한 뒤 더욱 구체적인 해석을 내놨다. 그는 "아내는 남편을 자식처럼 바라보는 성향이 있다"며 "엄마를 기대하는 남편과 자식처럼 여기는 아내가 만난 셈"이라고 말했다.예상치 못한 풀이에 조정석은 크게 웃으며 "그래서 제 별명이 첫째"라고 밝혔다. 그는 "딸이 둘인데 가족들이 첫째 정석이, 둘째 예원이, 셋째 아연이 이런 식으로 부른다"고 털어놔 폭소를 안겼다.박성준은 "이 궁합은 부부라기보다 모자 관계에 가깝다"고 정리했다. 조정석은 웃음을 참지 못하면서도 "기분은 좋은데 아내한테 미안하기도 하다"고 솔직한 심정을 전했다."조정석 씨 입장에서는 굉장히 좋은 궁합"이라고 강조한 박성준은 "필요한 에너지를 아내가 갖고 있다. 두 사람은 2인 3각처럼 묶여 있는 인연이다. 마음자리의 합도 많고 서로에게 필요한 부분을 채워주는 관계"라고 분석했다.마지막으로 박성준은 "거미 씨가 궁합을 보러 왔다면 '좋지만 조금 더 만나보라'고 했을 것이고, 조정석 씨가 왔다면 '일단 잡으라'고 했을 것"이라고 말해 웃음을 더했다. 이에 조정석은 심각한 표정을 지으며 "아내는 시청 금지"라고 말해 마지막까지 유쾌한 분위기를 만들었다.한편 조정석은 2018년 가수 거미와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 두 사람은 연예계 대표 잉꼬부부로 많은 사랑을 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr