사진=유튜브 '재미하우스'

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H.O.T. 출신 문희준이 육아 우울증 경험을 고백했다.12일 유튜브 채널 '재미하우스'에는 '육아 고민 상담! 독박육아 중 둘째 고민..?! (feat. 미래의 사위에게 전하는 한마디)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 문희준, 소율 부부가 구독자들의 육아 고민 상담을 하며 자신들의 경험담을 아낌없이 공유했다.먼저 출산 후 육아에 지쳐 아이에게 화를 내고 후회한다는 한 엄마의 사연에, 문희준은 "아이를 키우는 게 진짜 힘들다. 아내도 힘들어서 중간중간 혼자 울었던 적이 있다"고 털어놨다.장녀 희율(잼잼)이 100일 동안 육아를 전담하며 육아 우울증을 겪었다고 밝힌 문희준은 "둘 다 잠을 못 자니까 정말 힘들었다. 잼잼이를 배 위에 재우다가 같이 잠든 적도 많았다. 육아는 전쟁터 같은 느낌"이라고 당시를 떠올렸다.소율 역시 초보 엄마 시절의 어려움을 고백했다. 그는 "저도 처음 엄마라 아무것도 몰랐다"며 "친구들과 대화를 하면서 스트레스가 풀렸던 것 같다"고 말했다.문희준은 육아 스트레스를 혼자 감당하지 말라고 조언했다. 그는 "그 힘듦을 아는 사람이 주변에 있으면 해소가 된다"며 "첫 번째는 남편이고, 그게 어렵다면 결혼한 친구들이나 육아하는 지인들과 만나 이야기하는 것만으로도 큰 도움이 된다"고 강조했다.17개월 아이를 키우며 독박육아 중인 한 시청자가 둘째 계획에 대해 고민을 털어놓았다. 특히 계류유산 경험이 있다는 사연에 두 사람은 신중하게 의견을 전했다.문희준은 "이건 무조건 엄마의 결정이 가장 중요하다"고 강조했다. 그는 "정말 아이를 간절히 원하느냐, 나중에 후회하지 않을 자신이 있느냐를 스스로 충분히 생각해봐야 한다"고 조언했다.둘째를 둔 아빠이기도 한 문희준은 자신의 경험도 전했다. 그는 "언제까지나 부모가 아이를 지켜줄 수는 없다는 생각이 컸다"며 "그런 부분에 공감하면서 아내를 설득했고, 둘째를 낳게 됐다"고 밝혔다.소율 역시 둘째 육아의 행복을 이야기했다. 그는 "아들이 정말 너무 예쁘다. 유치원에 보내고 나서도 바로 데리러 가고 싶을 정도"라며 남다른 애정을 드러냈다.문희준은 자유분방한 둘째 아들 육아에 대한 현실적인 고민도 털어놨다. 문희준은 "뽀뽀(둘째)가 제일 걱정"이라며 "첫째 잼잼이는 안 된다고 하면 '응' 하고 받아들였는데 둘째는 다르다. 안 된다고 해도 포기하지 않고 끝까지 밀고 들어온다"고 토로해 눈길을 끌었다.한편 문희준은 2017년 걸그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr