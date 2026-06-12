이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '달라스튜디오-네고왕'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '달라스튜디오-네고왕'

가수 장윤정이 꾸준한 자기 관리 비결을 공개했다.지난 11일 '달라스튜디오' 채널의 웹예능 '네고왕'에는 장윤정이 출연해 특유의 솔직한 입담을 뽐냈다.이날 제작진은 장윤정에게 평소 간식을 즐겨 먹는지 물었다. 이에 그는 "안 먹는다"라고 답해 눈길을 끌었다. 이어 "저는 식사도 잘 안 하지 않냐"라고 말하더니, 이내 술잔을 들이키는 시늉을 해 현장을 웃음바다로 만들었다.장윤정은 건강 관리를 위해 챙겨 먹는 음식도 소개했다. 그는 "한동안 유행하지 않았냐. 공복에 사과에 땅콩잼을 발라 먹으면 혈당 스파이크를 막아준다고 하더라"며 "맛있어서 먹는 것보다는 (건강 때문에) 그냥 먹는 것"이라고 설명했다.평소 철저한 몸매 관리로 잘 알려진 장윤정은 다이어트 습관도 솔직하게 털어놨다. 그는 "공격적으로 다이어트를 하는 편은 아니다"라며 "술을 마시기 때문에 탄수화물 섭취를 최소화하려고 한다. 또 살이 붙었다 싶을 때마다 운동을 병행한다"고 밝혔다.실제로 장윤정 부부의 음주 빈도는 생각보다 많지 않은 것으로 전해졌다. 남편 도경완은 자신의 유튜브 채널 '도장TV'를 통해 "일주일에 한 번씩 영상을 올리니 여러분들은 일주일에 한 번씩 볼 때마다 술을 먹으니까 '이것들이 매일 먹네?' 이렇게 생각하시는 거 같다"며 "말씀드리자면 일주일에 3일 정도 먹는다"고 말했다.또 건강검진 결과에 대해서는 "간, 위장 위주로 받았는데 결과만 두괄식으로 말씀드리면 깨끗한 걸로 나왔다. 용종 하나 있어서 그거 제거한 거 그 외에는 둘 다 없고 간 깨끗하고 잘 나왔다. 저희 건강 걱정해 주시는 분들이 너무 많아서 너무 감사하다"라고 전했다.한편 장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr