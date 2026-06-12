김용빈이 속내를 고백한다./사진=텐아시아 DB

김용빈이 속내를 고백한다./사진제공=TV조선

가수 김용빈(33)이 유부남인 친구들을 언급하며 씁쓸한 속내를 고백한다.12일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '금타는 금요일'에서는 '한국의 마이클 잭슨' 박남정이 출연한다.이날 김용빈은 박남정의 인생곡으로 꼽히는 조용필 '친구여'를 선곡한다. 무대를 앞둔 김용빈은 "친구들이 하나둘 결혼을 하고, 이제는 예전처럼 자주 만나기 어렵다"고 말한다. 이어 "시간은 영원히 기다려주지 않는 것 같다"고 씁쓸한 마음을 털어놓는다. 그는 무대가 끝난 뒤 촉촉해진 눈가로 뭉클함을 안긴다.정서주는 박남정의 발라드곡 '안녕 그대여'에 도전한다. 해당 곡은 박남정의 아내가 듣고 눈물을 흘렸다고 전해진 발라드다. 정서주의 무대를 본 박남정은 "공기 반 소리 반 발성"이라며 "노래를 가지고 놀더라"고 감탄한다. 춘길은 "목소리가 반칙"이라며 엄지를 치켜세운다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr