사진제공=SBS

사진제공=SBS

'멋진 신세계' 허남준이 장승조의 함정에 빠져 경찰서를 찾는다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 로맨스 코미디를 그린다. 현재 '멋진 신세계'는 3주 연속 TV-OTT 통합 화제성 순위 1위를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.지난 회에서는 차일그룹 후계 구도를 둘러싼 세계와 최문도(장승조 분)의 갈등이 본격화됐다. 달수와 거래를 마친 뒤 그룹 복귀를 선언한 세계와 미국지사 발령을 받은 문도는 날 선 신경전을 벌였고, 문도는 세계를 자극하기 위해 서리의 주변까지 건드리며 긴장감을 높였다. 여기에 서리와 달수의 트럭 사고까지 발생하면서 세계를 둘러싼 위기감도 커졌다.이 가운데 경찰서 취조실에 앉아 있는 세계의 모습이 공개돼 눈길을 끈다. 앞서 딥페이크 갑질 논란, 음주운전 뺑소니 루머, 약물 바꿔치기 등 각종 악행을 저질러 온 문도가 이번에는 세계가 이끄는 비오제이를 겨냥한 또 다른 계획을 꾸민 것으로 알려져 긴장감을 높인다.'멋진 신세계' 11화는 12일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr