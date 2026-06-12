배우 엄지원이 취재진에게 손을 흔들고 있다./텐아시아 DB

‘최강로드 – 식포일러’

오늘(12일) 방송되는 SBS ‘최강로드 - 식포일러’(이하 ‘식포일러’)에서는 마지막 여정인 ‘최강 안주 로드’가 펼쳐져 최강록, 김도윤, 데프콘 세 사람의 마지막 여정이 공개된다. 식포일러의 대미를 장식할 곳은 바로 전통을 품은 맛의 도시인 전주다. 고향에 방문해 들뜬 데프콘은 일일 가이드를 자처하며 전주에 대한 열변을 토해낸다.이날 게스트로는 배우 엄지원이 등장한다. 역대급 게스트의 등장에 최강록과 김도윤은 수줍음을 감추지 못했다는데 특히 김도윤은 엄지원이 출연한 드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’를 애청했다며 엄지원의 ‘찐팬’임을 밝혔다. 심지어 엄지원에게만 삶은 달걀을 까주고, 수저를 챙겨주는 등 흡사 고백을 방불케 하는 플러팅을 쉴 새 없이 날렸다고.이어 전주의 대표 술 문화인 ‘가맥(가게 맥주)집’에 방문, 최강록과 김도윤은 간단 안주 요리를 선보인다. 앞서 엄지원은 사촌 동생이 미슐랭 레스토랑을 운영하는 유명 셰프임을 밝혀 최강록과 김도윤을 긴장하게 했다는데 두 셰프는 흔히 볼 수 있는 식재료를 이용해 어디에서도 본 적 없는 이색적인 요리를 만들어냈다. 더불어 데프콘 또한 “단순한 요리가 아니다”라며 극찬을 해 요리에 대한 기대가 쏠린다.과연 최강록과 김도윤의 마지막 식포일러는 오늘 밤 11시 10분에 SBS에서 방송되는 ‘최강로드 – 식포일러’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr