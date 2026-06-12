서현철·정재은 부부가 출산 에피소드를 공개했다. / 사진=텐아시아DB
서현철·정재은 부부가 출산 에피소드를 공개했다. / 사진=텐아시아DB
배우 서현철·정재은 부부가 출산 에피소드를 공개했다.

지난 11일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 뮤지컬 배우 최정원과 김호영이 게스트로 출연해 서현철·정재은 부부와 시간을 보내는 영상이 게재됐다.
정재은은 임신 당시 선 공연에서 뛰어다녀야 했다고 고백했다. / 사진='옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 캡쳐
정재은은 임신 당시 선 공연에서 뛰어다녀야 했다고 고백했다. / 사진='옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 캡쳐
과거 이들이 함께 출연했던 연극 '삐아프' 공연 당시 정재은은 임신 중이었다. 김호영은 "정재은이 극 중 무대에서 뛰는 장면이 많아 조심하라고 했었다"고 털어놨다. 정재은은 "내가 노산이니까 의사가 무조건 누워만 있으라고 했다"라고 설명했다. 서현철은 "어떻게 보면 그렇게 뛰어다닌 덕분에 딸 은조가 쏙 나온 것 같다"고 말했다. 정재은은 "한 시간 반 만에 순산했다"고 맞장구쳤다.

정재은은 "원래 주치의는 나에게 제왕절개를 하라고 권유했었다"고 고백했다. 하지만 당시 병원에 있던 분만사가 "'진행이 잘 되고 있다. 자연분만하셔야 한다'고 나서줬다"고 밝혔다. 정재은은 "그 분만사가 적절한 타이밍에 무통 주사를 놔줬고, 내가 힘을 줄 때 잘 맞춰준 덕분에 빨리 낳을 수 있었다"고 말했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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