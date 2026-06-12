서현철·정재은 부부가 출산 에피소드를 공개했다. / 사진=텐아시아DB

정재은은 임신 당시 선 공연에서 뛰어다녀야 했다고 고백했다. / 사진='옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 캡쳐

배우 서현철·정재은 부부가 출산 에피소드를 공개했다.지난 11일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 뮤지컬 배우 최정원과 김호영이 게스트로 출연해 서현철·정재은 부부와 시간을 보내는 영상이 게재됐다.과거 이들이 함께 출연했던 연극 '삐아프' 공연 당시 정재은은 임신 중이었다. 김호영은 "정재은이 극 중 무대에서 뛰는 장면이 많아 조심하라고 했었다"고 털어놨다. 정재은은 "내가 노산이니까 의사가 무조건 누워만 있으라고 했다"라고 설명했다. 서현철은 "어떻게 보면 그렇게 뛰어다닌 덕분에 딸 은조가 쏙 나온 것 같다"고 말했다. 정재은은 "한 시간 반 만에 순산했다"고 맞장구쳤다.정재은은 "원래 주치의는 나에게 제왕절개를 하라고 권유했었다"고 고백했다. 하지만 당시 병원에 있던 분만사가 "'진행이 잘 되고 있다. 자연분만하셔야 한다'고 나서줬다"고 밝혔다. 정재은은 "그 분만사가 적절한 타이밍에 무통 주사를 놔줬고, 내가 힘을 줄 때 잘 맞춰준 덕분에 빨리 낳을 수 있었다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr