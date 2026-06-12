BABYMONSTER's new album concept photo / YG Entertainment

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그룹 베이비몬스터가 신곡 'SUGAR HONEY ICE TEA'의 첫 음악방송 무대를 공개하며 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.베이비몬스터는 지난 11일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 'SUGAR HONEY ICE TEA' 무대를 선보였다. 앞서 퍼포먼스 비디오를 공개한 데 이어 음악방송 무대까지 공개하며 활동에 시동을 걸었다.이날 멤버들은 블랙 앤 화이트 의상을 입고 무대에 올랐다. 묵직한 베이스와 경쾌한 리듬에 맞춰 퍼포먼스를 펼쳤으며, 아이솔레이션 동작과 후렴구 포인트 안무로 곡의 분위기를 표현했다.속도감 있는 래핑과 보컬이 어우러지며 곡의 매력을 드러냈다. 자신감 있는 메시지를 담은 가사를 퍼포먼스와 표정 연기로 전달하며 무대 완성도를 높였다.베이비몬스터는 잦은 동선 변화 속에서도 라이브를 소화했다. 클라이맥스 구간에서는 고음과 애드리브를 더하며 무대를 마무리했다.베이비몬스터는 오는 13일 MBC '쇼! 음악중심', 14일 SBS '인기가요'에 출연해 컴백 활동을 이어갈 예정이다.'SUGAR HONEY ICE TEA'는 지난 8일 공개 이후 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 1위에 올랐다. 뮤직비디오는 조회수 5000만 회 돌파를 앞두고 있으며, 퍼포먼스 비디오는 공개 이틀 만에 약 1000만 조회수를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr