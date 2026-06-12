안정환이 작심 발언을 했다. / 사진=텐아시아 DB

안정환이 작심 발언을 했다. / 사진제공=틱톡

안정환이 2026 북중미 월드컵 체코전을 앞두고 작심 발언을 했다.지난 11일 라이브로 방송된 틱톡 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’(이하 ‘티키타카쇼’) 6회에서는 ‘소원 성취 월드컵’을 주제로 최강창민, 미미, 조나단, 이주헌, 피터 빈트와 함께 다채로운 축구 토크를 나눴다.이날 대한민국과 체코의 경기를 하루 앞둔 만큼 프리뷰를 진행했다. 해설위원 이주헌을 중심으로 국가대표팀 라인업을 분석했다.조나단은 이번 북중미 월드컵의 기대주로 월드컵에 첫 출전하는 오현규를 지목했다. 이어 “눈이 좀 돌아있는 느낌”이라며 대담하고 저돌적인 플레이와 패기 넘치는 활약을 기대했다. 최강창민은 국가대표 선수들 중 “조현우의 슬픈 눈을 보고 있으면 보호본능을 일으켜서 지켜주고 싶다”며 팬심을 표현했다.체코팀 분석, 체코전 경기 예측에 이어 선수들을 위한 세리머니 추천 토크를 진행됐다. 조나단은 모두를 조용히 시키는 손가락 세리머니를 선보였고, 김종국 앞에서 이 세리머니를 했다가 손가락이 꺾일 뻔했다는 유쾌한 일화를 전했다.안정환의 작심 발언도 이어졌다. 그는 “개인적으로 선수들한테 얘기하고 싶은 게 있다. 부담감 가져라. 한국 축구를 살릴 수 있는 건 여러분밖에 없다. 부탁드린다”라고 묵직한 한마디를 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr