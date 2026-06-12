배우 남규리가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

남규리가 '트루만쇼'에 출연해 이용진과 솔직한 토크를 이어갔다. / 사진='입만열면' 유튜브 영상 캡처

배우 남규리가 과거 연예인 3명에게 동시에 구애를 받았다고 밝혔다.지난 11일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '남자 세 명을 동시에? | EP.19 남규리 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 게스트로 출연한 남규리는 MC 이용진과 다양한 이야기를 나눴다.남규리는 과거 자신의 생일날 세 명의 남자 연예인에게 동시에 구애를 받은 사건을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "각각 다른 분이 연락이 왔다. 제 생일이라 모두 저에게 대시를 하시더라"며 "유명 가수는 물론 유명 배우도 있었다"고 말했다.이어 "저를 위한 노래를 직접 만들어 온 분도 있었고, 비싼 명품을 준비하신 분은 제가 선물을 돌려보낸 적도 있다"고 덧붙였다. 그러나 남규리는 이들 중 누구와도 연인으로 발전하지 않았다.그는 "당시 일에 너무 빠져 있어서 일 말고는 재미가 없었다"며 "지금도 크게 다르진 않다"고 설명했다. 이에 이용진이 과거 호감을 표현했던 이들의 근황을 묻자 남규리는 "잘 살고 계시다. 성공도 하시고, 유명한 분들로 다 거듭나셨다"고 답했다.한편 남규리는 2006년 그룹 씨야의 멤버로 데뷔했다. 이후 그는 드라마 '해운대 연인들' '카이로스', 영화 '고사: 피의 중간고사' 등 출연하며 배우 행보를 이어갔다. 최근에는 데뷔 20주년을 맞아 15년 만에 씨야 재결합 소식을 알리며 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr