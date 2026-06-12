김민지가 첫 서울 자취집에서 겪은 일화를 토로하고 있다. / 사진=김민지 유튜브 채널 캡처
김민지가 첫 서울 자취집에서 겪은 일화를 토로하고 있다. / 사진=김민지 유튜브 채널 캡처
'솔로지옥5'에 출연했던 육상 선수 김민지가 서울 상경 후 처음으로 정작한 집에서 겪은 충격적인 일화를 털어놨다.

지난 11일 김민지의 유튜브 채널에는 '나에게 왜 이런 일이…? 결국 이사하기로 했습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속에서 김민지는 한숨을 내쉬며 말문을 열었다. 그는 "이 사건을 계기로 구독자들에게도 꼭 전하고 싶은 이야기가 있다"며 "현재 이사를 해야 하는 상황에 처했고, 그 과정에서 겪은 일들로 트라우마가 생겨 무섭고 힘든 시간을 보냈다"고 밝혔다.
사진=김민지 유튜브 채널 캡처
사진=김민지 유튜브 채널 캡처
김민지는 자취 초반부터 여러 사건을 겪었다. 이사 3주 만에 배수구가 막혔고 거주지가 부동산 플랫폼에 노출되는가 하면 분리수거장에서 화재가 발생하기도 했다.

특히 김민지는 분리수거장 화재 사고 당시 한 남성 주민이 자신을 반복적으로 촬영하려 했던 일을 떠올렸다. 김민지는 "카메라를 계속 꺼내시길래 주차장에 숨었고, 이후 집에 들어가려는데 저와 친구들을 따라 들어왔다"면서 "엘리베이터를 같이 안 타길래 순간 '내가 몇 층에 내리는지 확인하려는 건가' 싶었다. 그래서 다른 층을 누른 후 계단으로 올라갔다"고 설명했다.

김민지는 "제가 사는 층에 저밖에 안 산다"며 "복도에 CCTV도 없다. 많이 무섭고 힘들다"고 토로했다.

한편 김민지는 '솔로지옥5' 방영 전부터 그룹 에스파의 멤버 카리나와 흡사한 외관으로 주목받은 바 있다. 당시 그는 '육상계 카리나'라는 별명으로 이름을 알렸다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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