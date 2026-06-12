김민지가 첫 서울 자취집에서 겪은 일화를 토로하고 있다. / 사진=김민지 유튜브 채널 캡처

사진=김민지 유튜브 채널 캡처

'솔로지옥5'에 출연했던 육상 선수 김민지가 서울 상경 후 처음으로 정작한 집에서 겪은 충격적인 일화를 털어놨다.지난 11일 김민지의 유튜브 채널에는 '나에게 왜 이런 일이…? 결국 이사하기로 했습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 김민지는 한숨을 내쉬며 말문을 열었다. 그는 "이 사건을 계기로 구독자들에게도 꼭 전하고 싶은 이야기가 있다"며 "현재 이사를 해야 하는 상황에 처했고, 그 과정에서 겪은 일들로 트라우마가 생겨 무섭고 힘든 시간을 보냈다"고 밝혔다.김민지는 자취 초반부터 여러 사건을 겪었다. 이사 3주 만에 배수구가 막혔고 거주지가 부동산 플랫폼에 노출되는가 하면 분리수거장에서 화재가 발생하기도 했다.특히 김민지는 분리수거장 화재 사고 당시 한 남성 주민이 자신을 반복적으로 촬영하려 했던 일을 떠올렸다. 김민지는 "카메라를 계속 꺼내시길래 주차장에 숨었고, 이후 집에 들어가려는데 저와 친구들을 따라 들어왔다"면서 "엘리베이터를 같이 안 타길래 순간 '내가 몇 층에 내리는지 확인하려는 건가' 싶었다. 그래서 다른 층을 누른 후 계단으로 올라갔다"고 설명했다.김민지는 "제가 사는 층에 저밖에 안 산다"며 "복도에 CCTV도 없다. 많이 무섭고 힘들다"고 토로했다.한편 김민지는 '솔로지옥5' 방영 전부터 그룹 에스파의 멤버 카리나와 흡사한 외관으로 주목받은 바 있다. 당시 그는 '육상계 카리나'라는 별명으로 이름을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr