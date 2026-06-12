조은솔이 '참교육', '강회장'에서 활약했다./사진제공=넷플릭스, JTBC

조은솔이 '참교육'에 출연했다./사진제공=넷플릭스

조은솔이 '강회장'에 출연했다./사진제공JTBC

배우 조은솔이 넷플릭스 시리즈 '참교육'과 드라마 ‘신입사원 강회장’을 넘나들며 강렬한 존재감을 뽐내고 있다.조은솔은 '참교육'에서 청소년들을 사지로 몰아넣는 불법 도박 및 채권 추심 조직의 우두머리 신지수 역으로 활약했다. 미성년자들에게 강력 범죄를 지시하고, 교권보호국 봉근대(표지훈 분)에게 무기를 들이밀며 잔인한 협박을 일삼았다.조은솔은 악랄함을 날것 그대로 표현했다. 가출 학생의 아버지를 찾아가 뺨을 때리고 폭행하는 잔인함부터 쓸모 없어진 아이를 방치하는 냉혈한 면모까지 소화했다. 극 후반부에는 나화진(김무열 분)에게 제압당해 비굴하게 목숨을 구걸하는 최후를 맞았다.JTBC 드라마 ‘신입사원 강회장’에서는 현실적인 최성그룹 영업팀 김대리 역을 맡아 생활 밀착형 연기를 보여줬다. 사내 분위기를 민첩하게 파악하고 후계 구도의 흐름을 정확히 읽어내는 정보통이자 몰려드는 업무에 치이는 평범한 직장인의 애환을 담아냈다.특히 결산 자료를 두고 인턴 황준현의 선 넘는 발언에 지지 않고 직접 그를 찾아가 거침없이 직언을 쏟아붓는 '강강약약'의 면모로 몰입도를 높였다. 인턴 앞에서는 기세를 꺾지 않다가도, 박부장을 발견하고는 살짝 꼬리를 내려 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr