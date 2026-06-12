코미디언 장도연이 '구기동 프렌즈' 마지막 회에서 눈물을 쏟는다.
12일 tvN '구기동 프렌즈' 최종회가 방송된다. 지난 4월 첫 방송된 '구기동 프렌즈'는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 유쾌한 동거생활로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.
이날 장근석은 아역 배우로 활동하느라 제대로 즐기지 못했던 운동회의 추억을 '마육대'를 통해 실현한다. 이다희 팀과 경수진 팀으로 나뉜 이들은 돼지고기 등 다양한 상품을 걸고 레트로 게임 대결을 펼친다. 특히 승부욕 강한 이다희는 '깔끔 요정' 이미지를 잠시 내려놓고 몸싸움과 반칙도 불사하며 웃음을 안길 예정이다.
한편 이날 방송에서는 '요알못' 장도연이 자신을 위해 요리를 해준 동사친들을 위해 호텔식 조식 만들기에 도전한다. 장도연은 멤버들이 일어나기 전 요리를 끝내려 했지만 뜻대로 되지 않았고, 장근석·이다희·안재현은 주방에 선 장도연의 모습에 불안감을 감추지 못했다는 후문이다.
뿐만 아니라 구기동 하우스를 떠나는 6인방은 그동안의 동거 생활을 돌아보며 마지막 인사를 나눈다. 특히 늘 밝은 모습을 보여왔던 장도연이 눈물을 쏟으며 자리를 떠났다고 해, 이들의 마지막 이야기에 관심이 쏠린다.
'구기동 프렌즈' 마지막 회는 이날 오후 8시 35분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
12일 tvN '구기동 프렌즈' 최종회가 방송된다. 지난 4월 첫 방송된 '구기동 프렌즈'는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 유쾌한 동거생활로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.
뿐만 아니라 구기동 하우스를 떠나는 6인방은 그동안의 동거 생활을 돌아보며 마지막 인사를 나눈다. 특히 늘 밝은 모습을 보여왔던 장도연이 눈물을 쏟으며 자리를 떠났다고 해, 이들의 마지막 이야기에 관심이 쏠린다.
'구기동 프렌즈' 마지막 회는 이날 오후 8시 35분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT